https://ria.ru/20211203/investprivlekatelnost-1762100440.html

Шувалов назвал критерии для повышения инвестпривлекательности регионов

Шувалов назвал критерии для повышения инвестпривлекательности регионов - РИА Новости, 03.12.2021

Шувалов назвал критерии для повышения инвестпривлекательности регионов

Повысить привлекательность России для инвесторов невозможно лишь усилиями федерального центра – очень важна активная работа на уровне регионов, заявил глава... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T19:30

2021-12-03T19:30

2021-12-03T19:30

экономика

дубай (город)

игорь шувалов

вэб.рф (вэб)

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Повысить привлекательность России для инвесторов невозможно лишь усилиями федерального центра – очень важна активная работа на уровне регионов, заявил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, выступая в российском павильоне ЭКСПО-2020 в Дубае.По словам Шувалова, текущие мировые сложности с инвестициями совпали с ситуацией, когда Всемирный банк перестал публиковал доклад Doing Business."Возможно появится какой-то другой всеми признаваемый рейтинг. Лучшие образцы инвестиционного климата образуются завтра – вместе с технологическими идеями", - добавил Шувалов.До того момента, когда мир вошел в зону повышенной инфляции, российский финансовый рынок демонстрировал - денег у России достаточно. "Ставки по рублевым заимствованиям свидетельствовали, что ликвидности на рынке было больше, чем готовых проектов. Сейчас с повышением ключевой ставки интерес инвесторов уже не такой. Но по мере преодоления инфляционных рисков рублевый рынок будет демонстрировать большие возможности", - уверен Шувалов.Он также отметил активность российских регионов, которые принимают участие в ЭКСПО-2020. "Инвестору недостаточно заверений федеральной власти. Нужен надёжный партнёр из региона. Важно, чтобы глава региона разделял повестку открытых инвестиционных проектов – где вас поддерживают, ведут диалог и готовы внести свой рубль из регионального бюджета, а не просто говорят – дайте нам капитал на проект", - сказал Шувалов.Если внутренний инвестор готов выделить средства, чтобы проект состоялся, то и другие инвесторы придут, поэтому, подчеркнул Шувалов, "надо говорить на языке интернациональных финансовых возможностей".

https://ria.ru/20211013/dekarbonizatsiya-1754450922.html

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экономика, дубай (город), игорь шувалов, вэб.рф (вэб), россия