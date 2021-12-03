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Шувалов назвал критерии для повышения инвестпривлекательности регионов
Шувалов назвал критерии для повышения инвестпривлекательности регионов - РИА Новости, 03.12.2021
Шувалов назвал критерии для повышения инвестпривлекательности регионов
Повысить привлекательность России для инвесторов невозможно лишь усилиями федерального центра – очень важна активная работа на уровне регионов, заявил глава... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T19:30
2021-12-03T19:30
экономика
дубай (город)
игорь шувалов
вэб.рф (вэб)
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Повысить привлекательность России для инвесторов невозможно лишь усилиями федерального центра – очень важна активная работа на уровне регионов, заявил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, выступая в российском павильоне ЭКСПО-2020 в Дубае.По словам Шувалова, текущие мировые сложности с инвестициями совпали с ситуацией, когда Всемирный банк перестал публиковал доклад Doing Business."Возможно появится какой-то другой всеми признаваемый рейтинг. Лучшие образцы инвестиционного климата образуются завтра – вместе с технологическими идеями", - добавил Шувалов.До того момента, когда мир вошел в зону повышенной инфляции, российский финансовый рынок демонстрировал - денег у России достаточно. "Ставки по рублевым заимствованиям свидетельствовали, что ликвидности на рынке было больше, чем готовых проектов. Сейчас с повышением ключевой ставки интерес инвесторов уже не такой. Но по мере преодоления инфляционных рисков рублевый рынок будет демонстрировать большие возможности", - уверен Шувалов.Он также отметил активность российских регионов, которые принимают участие в ЭКСПО-2020. "Инвестору недостаточно заверений федеральной власти. Нужен надёжный партнёр из региона. Важно, чтобы глава региона разделял повестку открытых инвестиционных проектов – где вас поддерживают, ведут диалог и готовы внести свой рубль из регионального бюджета, а не просто говорят – дайте нам капитал на проект", - сказал Шувалов.Если внутренний инвестор готов выделить средства, чтобы проект состоялся, то и другие инвесторы придут, поэтому, подчеркнул Шувалов, "надо говорить на языке интернациональных финансовых возможностей".
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экономика, дубай (город), игорь шувалов, вэб.рф (вэб), россия
19:30 03.12.2021
 

Шувалов назвал критерии для повышения инвестпривлекательности регионов

© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкИгорь Шувалов на заседании Совета Межбанковского объединения ШОС в Москве
Игорь Шувалов на заседании Совета Межбанковского объединения ШОС в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Повысить привлекательность России для инвесторов невозможно лишь усилиями федерального центра – очень важна активная работа на уровне регионов, заявил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, выступая в российском павильоне ЭКСПО-2020 в Дубае.
"Россия сегодня совершенно в другой форме, нежели 10-20 лет назад, когда мы говорили, как повысить привлекательность для привлечения иностранных инвестиций. У нас тогда были совсем другие вызовы по инвестиционному климату. Они у нас по-прежнему существуют. Нельзя сказать, что у России сейчас первоклассный инвестиционный климат. Но сейчас все страны переживают время, когда инвестиционный климат ни хорош, ни плох", - сказал Шувалов.
По словам Шувалова, текущие мировые сложности с инвестициями совпали с ситуацией, когда Всемирный банк перестал публиковал доклад Doing Business.
"Возможно появится какой-то другой всеми признаваемый рейтинг. Лучшие образцы инвестиционного климата образуются завтра – вместе с технологическими идеями", - добавил Шувалов.
До того момента, когда мир вошел в зону повышенной инфляции, российский финансовый рынок демонстрировал - денег у России достаточно. "Ставки по рублевым заимствованиям свидетельствовали, что ликвидности на рынке было больше, чем готовых проектов. Сейчас с повышением ключевой ставки интерес инвесторов уже не такой. Но по мере преодоления инфляционных рисков рублевый рынок будет демонстрировать большие возможности", - уверен Шувалов.
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Он также отметил активность российских регионов, которые принимают участие в ЭКСПО-2020. "Инвестору недостаточно заверений федеральной власти. Нужен надёжный партнёр из региона. Важно, чтобы глава региона разделял повестку открытых инвестиционных проектов – где вас поддерживают, ведут диалог и готовы внести свой рубль из регионального бюджета, а не просто говорят – дайте нам капитал на проект", - сказал Шувалов.
Если внутренний инвестор готов выделить средства, чтобы проект состоялся, то и другие инвесторы придут, поэтому, подчеркнул Шувалов, "надо говорить на языке интернациональных финансовых возможностей".
 
ЭкономикаДубай (город)Игорь ШуваловВЭБ.РФ (ВЭБ)Россия
 
 
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