https://ria.ru/20211203/granitsa-1762067653.html

Правительство Литвы одобрило продление режима ЧП на границе с Белоруссией

Правительство Литвы одобрило продление режима ЧП на границе с Белоруссией - РИА Новости, 03.12.2021

Правительство Литвы одобрило продление режима ЧП на границе с Белоруссией

Правительство Литвы одобрило предложение продлить режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией и ввести его на границе с Польшей до 15 января, теперь... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T17:13

2021-12-03T17:13

2021-12-03T17:13

в мире

литва

белоруссия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Правительство Литвы одобрило предложение продлить режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией и ввести его на границе с Польшей до 15 января, теперь предложение рассмотрит парламент, сообщает сайт министерства внутренних дел Литвы.Литва объявила режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией 10 ноября на месяц. На границе с Польшей режим чрезвычайного положения ранее объявлен не был.На сайте литовского МВД также отмечается, что в случае введения чрезвычайного положения будут расширены полномочия армии и ограничен доступ к определенным территориям, однако на передвижение жителей Литвы это влияния не окажет.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

литва

белоруссия

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-12-03T17:13 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, литва, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, видео