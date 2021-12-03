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Правительство Литвы одобрило продление режима ЧП на границе с Белоруссией
Правительство Литвы одобрило продление режима ЧП на границе с Белоруссией - РИА Новости, 03.12.2021
Правительство Литвы одобрило продление режима ЧП на границе с Белоруссией
Правительство Литвы одобрило предложение продлить режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией и ввести его на границе с Польшей до 15 января, теперь... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T17:13
2021-12-03T17:13
в мире
литва
белоруссия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Правительство Литвы одобрило предложение продлить режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией и ввести его на границе с Польшей до 15 января, теперь предложение рассмотрит парламент, сообщает сайт министерства внутренних дел Литвы.Литва объявила режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией 10 ноября на месяц. На границе с Польшей режим чрезвычайного положения ранее объявлен не был.На сайте литовского МВД также отмечается, что в случае введения чрезвычайного положения будут расширены полномочия армии и ограничен доступ к определенным территориям, однако на передвижение жителей Литвы это влияния не окажет.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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4.7
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7 495 645-6601
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, литва, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, видео
Правительство Литвы одобрило продление режима ЧП на границе с Белоруссией
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Правительство Литвы одобрило предложение продлить режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией и ввести его на границе с Польшей до 15 января, теперь предложение рассмотрит парламент, сообщает сайт министерства внутренних дел Литвы.
2021-12-03T17:13
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17:13 03.12.2021
 
Правительство Литвы одобрило продление режима ЧП на границе с Белоруссией

Правительство Литвы одобрило продление режима ЧП на границе с Белоруссией до 15 января

© REUTERS / Janis LaizansПогранпереход на литовско-белорусской границе
Погранпереход на литовско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / Janis Laizans
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Правительство Литвы одобрило предложение продлить режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией и ввести его на границе с Польшей до 15 января, теперь предложение рассмотрит парламент, сообщает сайт министерства внутренних дел Литвы.
Литва объявила режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией 10 ноября на месяц. На границе с Польшей режим чрезвычайного положения ранее объявлен не был.
"В пятницу правительство согласовало предложение продлить чрезвычайное положение более, чем на месяц, до 15 января, и передаст его в сейм… Если сейм примет этот указ, чрезвычайное положение будет действовать не только на границе Литвы и Белоруссии, но и на границе Литвы и Польши", - говорится в сообщении.
На сайте литовского МВД также отмечается, что в случае введения чрезвычайного положения будут расширены полномочия армии и ограничен доступ к определенным территориям, однако на передвижение жителей Литвы это влияния не окажет.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
 
В миреЛитваБелоруссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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