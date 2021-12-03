https://ria.ru/20211203/granitsa-1762016765.html
В Венгрии посетовали на недальновидность Европы из-за кризиса на границе
В Венгрии посетовали на недальновидность Европы из-за кризиса на границе - РИА Новости, 03.12.2021
В Венгрии посетовали на недальновидность Европы из-за кризиса на границе
Нынешнего миграционного кризиса можно было избежать, если бы Евросоюз пошел на сближение с Белоруссией, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T14:27
2021-12-03T14:27
2021-12-03T14:27
в мире
белоруссия
минск
латвия
евросоюз
петер сийярто
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Нынешнего миграционного кризиса можно было избежать, если бы Евросоюз пошел на сближение с Белоруссией, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью радио Латвии."У Европейского Союза была возможность добиться сближения с Белоруссией и сделать отношения более тесными. И я бы даже сказал так – если бы он эту возможность использовал, этого миграционного кризиса не было бы", - сказал Сийярто.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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в мире, белоруссия, минск, латвия, евросоюз, петер сийярто, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
В Венгрии посетовали на недальновидность Европы из-за кризиса на границе
Глава МИД Венгрии Сийярто посетовал на недальновидность Европы из-за кризиса на границе