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Памфилова призвала не торопиться с переходом на электронное голосование
Памфилова призвала не торопиться с переходом на электронное голосование - РИА Новости, 03.12.2021
Памфилова призвала не торопиться с переходом на электронное голосование
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что изучив все плюсы и минусы дистанционного электронного голосования, которое применялось на выборах в прошлом и этом году,... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T15:26
2021-12-03T15:26
2021-12-03T15:26
политика
владимир путин
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что изучив все плюсы и минусы дистанционного электронного голосования, которое применялось на выборах в прошлом и этом году, решили не торопиться с ним, пока возникают хоть какие-то вопросы."Изучив все плюсы и минусы (системы электронного голосования, применяемой на выборах), считаю, что, работая интенсивно, мы все-таки не собираемся торопиться, пока возникают хоть какие-то вопросы", - сказала Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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политика, владимир путин, элла памфилова, россия
Памфилова призвала не торопиться с переходом на электронное голосование
Глава ЦИК Памфилова: с переходом на электронное голосование торопиться не стоит