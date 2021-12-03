https://ria.ru/20211203/golosovanie-1762030880.html

Памфилова призвала не торопиться с переходом на электронное голосование

Памфилова призвала не торопиться с переходом на электронное голосование - РИА Новости, 03.12.2021

Памфилова призвала не торопиться с переходом на электронное голосование

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что изучив все плюсы и минусы дистанционного электронного голосования, которое применялось на выборах в прошлом и этом году,... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T15:26

2021-12-03T15:26

2021-12-03T15:26

политика

владимир путин

элла памфилова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750995769_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_458824c2841ef1ddeb225b188ce2b3b4.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что изучив все плюсы и минусы дистанционного электронного голосования, которое применялось на выборах в прошлом и этом году, решили не торопиться с ним, пока возникают хоть какие-то вопросы."Изучив все плюсы и минусы (системы электронного голосования, применяемой на выборах), считаю, что, работая интенсивно, мы все-таки не собираемся торопиться, пока возникают хоть какие-то вопросы", - сказала Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир путин, элла памфилова, россия