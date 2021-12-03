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МЧС предупредило об опасности схода лавин в районе Эльбруса

МЧС предупредило об опасности схода лавин в районе Эльбруса - РИА Новости, 03.12.2021

МЧС предупредило об опасности схода лавин в районе Эльбруса

Главное управление МЧС РФ по Кабардино-Балкарии в пятницу распространило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах республики, это первое подобное... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T14:20

2021-12-03T14:20

2021-12-03T14:20

туризм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 3 дек – РИА Новости. Главное управление МЧС РФ по Кабардино-Балкарии в пятницу распространило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах республики, это первое подобное предупреждение с начала зимы."По представленным Северо-Кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, в период с 18.00 3 декабря до 18.00 4 декабря в горах КБР выше 2500 метров лавиноопасно" – говорится в сообщении.В связи с этим МЧС предупреждает о существующей вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, а также с затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием автомобильных дорог, мостов, тоннелей, травматизмом и гибелью людей, находящихся в районах схода снежных лавин.Ранее сообщалось, что 4 декабря на курорте "Эльбрус" откроется новый горнолыжный сезон, пока можно будет кататься только на трех трассах.

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр), новости - туризм, эльбрус, туристы, туризм, россия