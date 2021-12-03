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В Египте туристы смогут проводить в аэропорту меньше времени
В Египте туристы смогут проводить в аэропорту меньше времени - РИА Новости, 03.12.2021
В Египте туристы смогут проводить в аэропорту меньше времени
Авиационные власти Египта разрешили прибывать российским туристам в аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха за три-четыре часа до вылета рейса, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T11:44
2021-12-03T11:44
2021-12-03T11:44
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Авиационные власти Египта разрешили прибывать российским туристам в аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха за три-четыре часа до вылета рейса, сообщил РИА Новости источник в одной из российских авиакомпаний со ссылкой на письмо от авиавластей Египта.Ранее туроператорам из РФ было рекомендовано привозить отдыхающих за пять часов до отправления.Теперь при для оформления на рейс на самолете типа Boeing-737 хватает трех часов. При перелете на Boeing-747 — четырех часов, сообщил источник."Да, такое письмо было. Представители авиакомпании на протяжении последнего месяца посещали курортные аэропорты Египта с целью дать рекомендации по оптимизации досмотровых мер, а значит сокращения времени подготовки вылета к рейсу без снижения беспрецедентного уровня предпринимаемых мер в области безопасности", — подтвердил представитель крупной авиакомпании.
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шарм-эш-шейх, хургада, туризм, россия, boeing 747, boeing 737, новости - туризм, пассажиры, самолеты
В Египте туристы смогут проводить в аэропорту меньше времени
Авиавласти Египта разрешили россиянам прибывать в аэропорты за три часа до вылета
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Авиационные власти Египта разрешили прибывать российским туристам в аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха за три-четыре часа до вылета рейса, сообщил РИА Новости источник в одной из российских авиакомпаний со ссылкой на письмо от авиавластей Египта.
Ранее туроператорам из РФ было рекомендовано привозить отдыхающих за пять часов до отправления.
Теперь при для оформления на рейс на самолете типа Boeing-737 хватает трех часов. При перелете на Boeing-747 — четырех часов, сообщил источник.
"Да, такое письмо было. Представители авиакомпании на протяжении последнего месяца посещали курортные аэропорты Египта с целью дать рекомендации по оптимизации досмотровых мер, а значит сокращения времени подготовки вылета к рейсу без снижения беспрецедентного уровня предпринимаемых мер в области безопасности", — подтвердил представитель крупной авиакомпании.