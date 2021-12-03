https://ria.ru/20211203/dom-1761899883.html

Замурованная девушка и опыты над мозгом Ленина. "Дом-терем" на Якиманке

Замурованная девушка и опыты над мозгом Ленина. "Дом-терем" на Якиманке - РИА Новости, 03.12.2021

Замурованная девушка и опыты над мозгом Ленина. "Дом-терем" на Якиманке

Недалеко от метро "Октябрьская" есть дом, похожий на пряничный терем - особняк купца Игумнова. Ходили слухи, якобы купец замуровал здесь свою любовницу, а архитектор - совершил самоубийство. В советские годы здесь погиб учёный, желавший омолодиться при помощи переливания чужой крови, а над мозгом Ленина проводили эксперименты.

2021-12-03T12:00

2021-12-03T12:00

2021-12-03T12:00

какая-то мистика

подкаст

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Замурованная девушка и опыты над мозгом Ленина. "Дом-терем" на Якиманке Недалеко от метро "Октябрьская" есть дом, похожий на пряничный терем - особняк купца Игумнова. Ходили слухи, якобы купец замуровал здесь свою любовницу, а архитектор - совершил самоубийство. В советские годы здесь погиб учёный, желавший омолодиться при помощи переливания чужой крови, а над мозгом Ленина проводили эксперименты. audio/mpeg

Замурованная девушка и опыты над мозгом Ленина. "Дом-терем" на Якиманке Недалеко от метро "Октябрьская" есть дом, похожий на пряничный терем - особняк купца Игумнова. Ходили слухи, якобы купец замуровал здесь свою любовницу, а архитектор - совершил самоубийство. В советские годы здесь погиб учёный, желавший омолодиться при помощи переливания чужой крови, а над мозгом Ленина проводили эксперименты. audio/mpeg

О самых жутких и неправдоподобных легендах, и о том, что на самом деле происходило в доме Игумнова (сейчас это официальная резиденция посольства Франции) - рассказывает журналист и экскурсовод Диана Чабанова.Слушайте подкаст наших друзей – "История российского интернета", про факты и явления развития российского и мирового интернета.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваАвтор сценария — Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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