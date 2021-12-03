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Приморского депутата, обвиняемого в растлении ребенка, оставили под стражей
Приморского депутата, обвиняемого в растлении ребенка, оставили под стражей - РИА Новости, 03.12.2021
Приморского депутата, обвиняемого в растлении ребенка, оставили под стражей
Приморский краевой суд оставил в силе решение Фрунзенского районного суда Владивостока о заключении под стражу депутата от КПРФ Артема Самсонова, обвиняемого в... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T09:10
2021-12-03T09:10
2021-12-03T09:10
происшествия
владивосток
приморский краевой суд
кпрф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 дек – РИА Новости. Приморский краевой суд оставил в силе решение Фрунзенского районного суда Владивостока о заключении под стражу депутата от КПРФ Артема Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка, сообщил РИА Новости представитель крайсуда.Против Самсонова возбуждено дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", ему предъявлено обвинение. По версии следствия, фигурант на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Суд арестовал депутата, на четверг было назначено рассмотрение жалобы защиты в Приморском краевом суде, но заседание отложили на 3 декабря по ходатайству адвоката, попросившего приобщить к материалам дела документ, который послужил основанием для возбуждения дела."Постановление районного суда оставлено без изменения", - сказал собеседник.Ранее защита Самсонова подала в СК заявление, в котором просит возбудить дело на одного из свидетелей за дачу заведомо ложных показаний на парламентария.
https://ria.ru/20211122/samsonov-1760104431.html
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происшествия, владивосток, приморский краевой суд, кпрф, следственный комитет россии (ск рф), россия
Приморского депутата, обвиняемого в растлении ребенка, оставили под стражей
Суд оставил под стражей приморского депутата Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка