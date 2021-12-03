https://ria.ru/20211203/bankomat-1761990855.html

ВТБ адаптирует 100% банкоматов для слабовидящих пользователей до конца года

ВТБ адаптирует 100% банкоматов для слабовидящих пользователей до конца года - РИА Новости, 03.12.2021

ВТБ адаптирует 100% банкоматов для слабовидящих пользователей до конца года

В декабре ВТБ завершит полную адаптацию банкоматной сети – более 15 тысячи устройств – для слабовидящих клиентов, а также запускает дополнительные меры... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T12:29

2021-12-03T12:29

2021-12-03T12:29

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. В декабре ВТБ завершит полную адаптацию банкоматной сети – более 15 тысячи устройств – для слабовидящих клиентов, а также запускает дополнительные меры поддержки для клиентов, получающих пособие по инвалидности, сообщает пресс-служба банка.Сегодня подобный функционал доступен для них в 7 000 устройств, для слепых клиентов работают более 900 банкоматов.ВТБ адаптирует банкоматы для слепых и слабовидящих пользователей с 2020 года. Сегодня они оснащены специальным пользовательским сценарием с контрастным интерфейсом и возможностью речевого вывода информации, что позволяет клиентам самостоятельно выполнять необходимые операции.Функционал доступен клиентам не только с картами ВТБ, но и для карт, выпущенных другими банками. Пользователь с абсолютным нарушением зрения подключает к банкомату проводные наушники и, используя сервис голосового сопровождения, выбирает необходимые кнопки на клавиатуре.Кроме того, ВТБ в Международный день инвалидности запускает дополнительные меры поддержки для клиентов, получающих пособие по инвалидности.Клиентам, которые до 31 марта 2022 года впервые получат пособие по инвалидности на карту ВТБ, банк дополнительно начислит по 2 тысяч рублей. Всем получающим пособия по инвалидности банк также бесплатно подключит страхование карт и счетов от мошенничества: при хищении средств злоумышленниками, в том числе с помощью методов социальной инженерии, полис позволит возместить ущерб на сумму до 100 тысяч рублей."Пандемия подтолкнула мировое сообщество к пересмотру подхода к ведению бизнеса – теперь на первый план выдвигаются ESG-принципы как фундамент для устойчивого развития. ВТБ в рамках собственной ESG-стратегии сфокусировался на ряде ключевых направлений, включая адресную помощь клиентам, которые особенно нуждаются в поддержке. Сегодня мы готовы предоставлять дополнительную помощь тем, кто получает пособия по инвалидности – ожидаем, что ей смогут воспользоваться свыше 50 тысяч клиентов. На реализацию комплексного проекта, направленного на поддержку льготных категорий населения, в 2021 – 2022 годах мы направим порядка 2,5 миллиарда рублей", - комментирует член правления ВТБ Святослав Островский.

https://ria.ru/20211118/prilozhenie-1759627316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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