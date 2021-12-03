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ВТБ адаптирует 100% банкоматов для слабовидящих пользователей до конца года
ВТБ адаптирует 100% банкоматов для слабовидящих пользователей до конца года - РИА Новости, 03.12.2021
ВТБ адаптирует 100% банкоматов для слабовидящих пользователей до конца года
В декабре ВТБ завершит полную адаптацию банкоматной сети – более 15 тысячи устройств – для слабовидящих клиентов, а также запускает дополнительные меры... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T12:29
2021-12-03T12:29
новости компаний - экономика
технологии
втб
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. В декабре ВТБ завершит полную адаптацию банкоматной сети – более 15 тысячи устройств – для слабовидящих клиентов, а также запускает дополнительные меры поддержки для клиентов, получающих пособие по инвалидности, сообщает пресс-служба банка.Сегодня подобный функционал доступен для них в 7 000 устройств, для слепых клиентов работают более 900 банкоматов.ВТБ адаптирует банкоматы для слепых и слабовидящих пользователей с 2020 года. Сегодня они оснащены специальным пользовательским сценарием с контрастным интерфейсом и возможностью речевого вывода информации, что позволяет клиентам самостоятельно выполнять необходимые операции.Функционал доступен клиентам не только с картами ВТБ, но и для карт, выпущенных другими банками. Пользователь с абсолютным нарушением зрения подключает к банкомату проводные наушники и, используя сервис голосового сопровождения, выбирает необходимые кнопки на клавиатуре.Кроме того, ВТБ в Международный день инвалидности запускает дополнительные меры поддержки для клиентов, получающих пособие по инвалидности.Клиентам, которые до 31 марта 2022 года впервые получат пособие по инвалидности на карту ВТБ, банк дополнительно начислит по 2 тысяч рублей. Всем получающим пособия по инвалидности банк также бесплатно подключит страхование карт и счетов от мошенничества: при хищении средств злоумышленниками, в том числе с помощью методов социальной инженерии, полис позволит возместить ущерб на сумму до 100 тысяч рублей."Пандемия подтолкнула мировое сообщество к пересмотру подхода к ведению бизнеса – теперь на первый план выдвигаются ESG-принципы как фундамент для устойчивого развития. ВТБ в рамках собственной ESG-стратегии сфокусировался на ряде ключевых направлений, включая адресную помощь клиентам, которые особенно нуждаются в поддержке. Сегодня мы готовы предоставлять дополнительную помощь тем, кто получает пособия по инвалидности – ожидаем, что ей смогут воспользоваться свыше 50 тысяч клиентов. На реализацию комплексного проекта, направленного на поддержку льготных категорий населения, в 2021 – 2022 годах мы направим порядка 2,5 миллиарда рублей", - комментирует член правления ВТБ Святослав Островский.
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новости компаний - экономика, технологии, втб
12:29 03.12.2021
 

ВТБ адаптирует 100% банкоматов для слабовидящих пользователей до конца года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВидеобанкомат Внешторгбанка
Видеобанкомат Внешторгбанка - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. В декабре ВТБ завершит полную адаптацию банкоматной сети – более 15 тысячи устройств – для слабовидящих клиентов, а также запускает дополнительные меры поддержки для клиентов, получающих пособие по инвалидности, сообщает пресс-служба банка.
Сегодня подобный функционал доступен для них в 7 000 устройств, для слепых клиентов работают более 900 банкоматов.
ВТБ адаптирует банкоматы для слепых и слабовидящих пользователей с 2020 года. Сегодня они оснащены специальным пользовательским сценарием с контрастным интерфейсом и возможностью речевого вывода информации, что позволяет клиентам самостоятельно выполнять необходимые операции.
Функционал доступен клиентам не только с картами ВТБ, но и для карт, выпущенных другими банками. Пользователь с абсолютным нарушением зрения подключает к банкомату проводные наушники и, используя сервис голосового сопровождения, выбирает необходимые кнопки на клавиатуре.
"Доступность цифровых каналов для людей с ограниченными возможностями — наш безусловный приоритет в рамках ESG-политики ВТБ. Мы специально адаптируем устройства самообслуживания для людей с ограничениями по зрению, чтобы они могли комфортно использовать их и получать все необходимые финансовые услуги. За последнее время мы провели ряд улучшений для клиентов с нарушением зрения, а до конца года планируем адаптировать для них уже всю банкоматную сеть", – подчеркнул начальник управления "Устройства самообслуживания" ВТБ Сергей Панюшкин, слова которого приводит пресс-служба.
Кроме того, ВТБ в Международный день инвалидности запускает дополнительные меры поддержки для клиентов, получающих пособие по инвалидности.
Клиентам, которые до 31 марта 2022 года впервые получат пособие по инвалидности на карту ВТБ, банк дополнительно начислит по 2 тысяч рублей. Всем получающим пособия по инвалидности банк также бесплатно подключит страхование карт и счетов от мошенничества: при хищении средств злоумышленниками, в том числе с помощью методов социальной инженерии, полис позволит возместить ущерб на сумму до 100 тысяч рублей.
"Пандемия подтолкнула мировое сообщество к пересмотру подхода к ведению бизнеса – теперь на первый план выдвигаются ESG-принципы как фундамент для устойчивого развития. ВТБ в рамках собственной ESG-стратегии сфокусировался на ряде ключевых направлений, включая адресную помощь клиентам, которые особенно нуждаются в поддержке. Сегодня мы готовы предоставлять дополнительную помощь тем, кто получает пособия по инвалидности – ожидаем, что ей смогут воспользоваться свыше 50 тысяч клиентов. На реализацию комплексного проекта, направленного на поддержку льготных категорий населения, в 2021 – 2022 годах мы направим порядка 2,5 миллиарда рублей", - комментирует член правления ВТБ Святослав Островский.
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