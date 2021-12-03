https://ria.ru/20211203/amsterdam-1761784424.html

В Амстердаме планируют серьезно ограничить скорость движения транспорта

В Амстердаме планируют серьезно ограничить скорость движения транспорта - РИА Новости, 03.12.2021

В Амстердаме планируют серьезно ограничить скорость движения транспорта

В 2023 власти Амстердама планируют ввести ограничение скорости для транспорта, нельзя будет разгоняться больше, чем до 30 километров в час, сообщает... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T06:20

2021-12-03T06:20

2021-12-03T06:20

туризм

амстердам

париж

милан

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В 2023 власти Амстердама планируют ввести ограничение скорости для транспорта, нельзя будет разгоняться больше, чем до 30 километров в час, сообщает "Европульс".Новые правила не должны распространяться на аварийные и экстренные службы. Они смогут двигаться со скоростью 50 километров в час по выделенным полосам.В городе уже существует несколько больших районов, где действует ограничение до 30 километров в час. В основном это густонаселенные сектора и центр. Ограничивать скорость в городах рекомендует Европейский совет по транспортной безопасности (ETSC). Таким образом Евросоюз рассчитывает до 2030 года вполовину снизить количество смертей и тяжелых травм в дорожно-транспортных происшествиях. В них традиционно больше всего страдают пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты.Подобные скоростные ограничения уже вступили в силу во многих европейских мегаполисах — например, в Париже, Брюсселе, Милане и Хельсинки.

https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759578519.html

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амстердам, париж, милан, хельсинки, евросоюз, новости - туризм, туризм, брюссель