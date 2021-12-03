https://ria.ru/20211203/amsterdam-1761784424.html
В Амстердаме планируют серьезно ограничить скорость движения транспорта
В Амстердаме планируют серьезно ограничить скорость движения транспорта - РИА Новости, 03.12.2021
В Амстердаме планируют серьезно ограничить скорость движения транспорта
В 2023 власти Амстердама планируют ввести ограничение скорости для транспорта, нельзя будет разгоняться больше, чем до 30 километров в час, сообщает... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T06:20
2021-12-03T06:20
2021-12-03T06:20
туризм
амстердам
париж
милан
хельсинки
евросоюз
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/77296/57/772965793_0:179:3078:1910_1920x0_80_0_0_e8628ae4f8d5f3880970c6f4a55d0347.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В 2023 власти Амстердама планируют ввести ограничение скорости для транспорта, нельзя будет разгоняться больше, чем до 30 километров в час, сообщает "Европульс".Новые правила не должны распространяться на аварийные и экстренные службы. Они смогут двигаться со скоростью 50 километров в час по выделенным полосам.В городе уже существует несколько больших районов, где действует ограничение до 30 километров в час. В основном это густонаселенные сектора и центр. Ограничивать скорость в городах рекомендует Европейский совет по транспортной безопасности (ETSC). Таким образом Евросоюз рассчитывает до 2030 года вполовину снизить количество смертей и тяжелых травм в дорожно-транспортных происшествиях. В них традиционно больше всего страдают пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты.Подобные скоростные ограничения уже вступили в силу во многих европейских мегаполисах — например, в Париже, Брюсселе, Милане и Хельсинки.
https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759578519.html
амстердам
париж
милан
хельсинки
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/77296/57/772965793_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_2ae9eeaaef2a5a3134da8e738c1973dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амстердам, париж, милан, хельсинки, евросоюз, новости - туризм, туризм, брюссель
В Амстердаме планируют серьезно ограничить скорость движения транспорта
Власти Амстердама хотят задать лимит до 30 километров в час для транспорта в городе
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
В 2023 власти Амстердама планируют ввести ограничение скорости для транспорта, нельзя будет разгоняться больше, чем до 30 километров в час, сообщает
"Европульс".
Новые правила не должны распространяться на аварийные и экстренные службы. Они смогут двигаться со скоростью 50 километров в час по выделенным полосам.
В городе уже существует несколько больших районов, где действует ограничение до 30 километров в час. В основном это густонаселенные сектора и центр.
Ограничивать скорость в городах рекомендует Европейский совет по транспортной безопасности (ETSC). Таким образом Евросоюз рассчитывает до 2030 года вполовину снизить количество смертей и тяжелых травм в дорожно-транспортных происшествиях. В них традиционно больше всего страдают пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты.
Подобные скоростные ограничения уже вступили в силу во многих европейских мегаполисах — например, в Париже, Брюсселе, Милане и Хельсинки.