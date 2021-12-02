https://ria.ru/20211202/vladivostok-1761760075.html

Самая молодая в мире летчица, совершая кругосветку, прибыла во Владивосток

Самая молодая в мире летчица, совершая кругосветку, прибыла во Владивосток - РИА Новости, 02.12.2021

Самая молодая в мире летчица, совершая кругосветку, прибыла во Владивосток

Самая молодая летчица, 19-летняя Зара Резерфорд, совершающая кругосветное путешествие из Бельгии на сверхлегком самолете Shark UL ("Акула"), приземлилась во... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T10:43

2021-12-02T10:43

2021-12-02T10:43

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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Самая молодая летчица, 19-летняя Зара Резерфорд, совершающая кругосветное путешествие из Бельгии на сверхлегком самолете Shark UL ("Акула"), приземлилась во Владивостоке, сообщает международный аэропорт города."Встреча юной девушки прошла торжественно. Летчицу встречали хлебом-солью", — говорится в сообщении. Зара отметила, что поездка во Владивосток оставила у нее яркие впечатления.Резерфорд отправилась в кругосветное путешествие на маленьком самолете Shark UL ("Акула") 18 августа. По плану, к середине ноября уже должна была вернуться в Бельгию. Но в процессе перелета попала в непогоду на Аляске, где ей пришлось несколько недель ждать разрешения на вылет. Девушка пролетит через пять континентов и 52 страны. Она уже пересекла Атлантику, Канаду, восточное побережье США и Карибские острова, после них повернула обратно на север, пролетев через Панаму, Коста-Рику и Мексику. Зара Резерфорд намерена побить мировой рекорд и стать самой молодой женщиной в истории, которая в одиночку облетит весь мир.

https://ria.ru/20211202/chemodan-1761649786.html

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