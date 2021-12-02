Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211202/vladivostok-1761760075.html
Самая молодая в мире летчица, совершая кругосветку, прибыла во Владивосток
Самая молодая в мире летчица, совершая кругосветку, прибыла во Владивосток - РИА Новости, 02.12.2021
Самая молодая в мире летчица, совершая кругосветку, прибыла во Владивосток
Самая молодая летчица, 19-летняя Зара Резерфорд, совершающая кругосветное путешествие из Бельгии на сверхлегком самолете Shark UL ("Акула"), приземлилась во... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:43
2021-12-02T10:43
туризм
коста-рика
сша
мексика
владивосток
канада
бельгия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757336056_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_feb0e662602b776edbce2f3b463f3de5.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Самая молодая летчица, 19-летняя Зара Резерфорд, совершающая кругосветное путешествие из Бельгии на сверхлегком самолете Shark UL ("Акула"), приземлилась во Владивостоке, сообщает международный аэропорт города."Встреча юной девушки прошла торжественно. Летчицу встречали хлебом-солью", — говорится в сообщении. Зара отметила, что поездка во Владивосток оставила у нее яркие впечатления.Резерфорд отправилась в кругосветное путешествие на маленьком самолете Shark UL ("Акула") 18 августа. По плану, к середине ноября уже должна была вернуться в Бельгию. Но в процессе перелета попала в непогоду на Аляске, где ей пришлось несколько недель ждать разрешения на вылет. Девушка пролетит через пять континентов и 52 страны. Она уже пересекла Атлантику, Канаду, восточное побережье США и Карибские острова, после них повернула обратно на север, пролетев через Панаму, Коста-Рику и Мексику. Зара Резерфорд намерена побить мировой рекорд и стать самой молодой женщиной в истории, которая в одиночку облетит весь мир.
https://ria.ru/20211202/chemodan-1761649786.html
коста-рика
сша
мексика
владивосток
канада
бельгия
панама
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757336056_280:0:1240:720_1920x0_80_0_0_2cc27d0506d934454d18dfeda0ac706b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коста-рика, сша, мексика, владивосток, канада, бельгия, новости - туризм, панама, туризм, россия
10:43 02.12.2021
 
Самая молодая в мире летчица, совершая кругосветку, прибыла во Владивосток

Летчица Зара Резерфорд, путешествующая на "Акуле", приземлилась во Владивостоке

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСамая молодая девушка-летчик, 19-летняя американка Зара Резерфорд, совершающая кругосветное путешествие из Бельгии на самолете Shark UL ("Акула"), села в Магадане
Самая молодая девушка-летчик, 19-летняя американка Зара Резерфорд, совершающая кругосветное путешествие из Бельгии на самолете Shark UL (Акула), села в Магадане
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Самая молодая летчица, 19-летняя Зара Резерфорд, совершающая кругосветное путешествие из Бельгии на сверхлегком самолете Shark UL ("Акула"), приземлилась во Владивостоке, сообщает международный аэропорт города.
"Встреча юной девушки прошла торжественно. Летчицу встречали хлебом-солью", — говорится в сообщении. Зара отметила, что поездка во Владивосток оставила у нее яркие впечатления.
Резерфорд отправилась в кругосветное путешествие на маленьком самолете Shark UL ("Акула") 18 августа. По плану, к середине ноября уже должна была вернуться в Бельгию. Но в процессе перелета попала в непогоду на Аляске, где ей пришлось несколько недель ждать разрешения на вылет.
Девушка пролетит через пять континентов и 52 страны. Она уже пересекла Атлантику, Канаду, восточное побережье США и Карибские острова, после них повернула обратно на север, пролетев через Панаму, Коста-Рику и Мексику. Зара Резерфорд намерена побить мировой рекорд и стать самой молодой женщиной в истории, которая в одиночку облетит весь мир.
Пассажиры идут на один из вокзалов на Комсомольской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
03:48Туризм
Сотрудник аэропорта рассказал, почему не стоит вешать на чемодан замок
 
ТуризмКоста-РикаСШАМексикаВладивостокКанадаБельгияНовости - ТуризмПанамаТуризмРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:02Эксперт Минздрава призвал беременных женщин пройти вакцинацию от COVID-19
10:59Эксперт прокомментировал высказывания Столтенберга о России
10:58На Алтае усилят пропускной режим в школах после инцидента со стрельбой
10:56Минск может нарастить численность армии, заявил Лукашенко
10:54В Крыму у украинских диверсантов нет никаких шансов, заявил Аксенов
10:51Украинский журналист заявил, что Россия не боится новых санкций США
10:50Лукашенко анонсировал совместные российско-белорусские военные учения
10:50Лебедев рассказал о возросшей нагрузке на российские суды
10:48Из аэропорта Владивостока вылетели задержанные из-за непогоды рейсы
10:43Самая молодая в мире летчица, совершая кругосветку, прибыла во Владивосток
10:40На "Листвяжной" развернули буровые установки для ликвидации последствий ЧП
10:36Пострадавшим и семьям погибших на шахте выплатили еще 379 миллионов рублей
10:36Истязавшего сироту экс-сотрудника социального центра Петербурга ждет суд
10:30Суд отложил рассмотрение жалобы на арест приморского депутата Самсонова
10:26В Минздраве сообщили о росте материнской смертности от COVID-19 в России
10:24РКН анонсировал введение централизованного управления над VPN-сервисами
10:22Власти Приморья опровергли сообщения об отмене QR-кодов для посещения ТЦ
10:19Осужденный за убийство жены фотограф Лошагин обжаловал отказ в УДО
10:18Эксперт оценил перспективы создания единой валюты в России и Белоруссии
10:18В Омске женщина подала иск к директору ТЦ, куда ее не пустили без QR-кода
Лента новостейМолния
Эксперт Минздрава призвал беременных женщин пройти вакцинацию от COVID-19Эксперт прокомментировал высказывания Столтенберга о РоссииНа Алтае усилят пропускной режим в школах после инцидента со стрельбойМинск может нарастить численность армии, заявил ЛукашенкоВ Крыму у украинских диверсантов нет никаких шансов, заявил АксеновУкраинский журналист заявил, что Россия не боится новых санкций СШАЛукашенко анонсировал совместные российско-белорусские военные ученияЛебедев рассказал о возросшей нагрузке на российские судыИз аэропорта Владивостока вылетели задержанные из-за непогоды рейсыСамая молодая в мире летчица, совершая кругосветку, прибыла во ВладивостокНа "Листвяжной" развернули буровые установки для ликвидации последствий ЧППострадавшим и семьям погибших на шахте выплатили еще 379 миллионов рублейИстязавшего сироту экс-сотрудника социального центра Петербурга ждет судСуд отложил рассмотрение жалобы на арест приморского депутата СамсоноваВ Минздраве сообщили о росте материнской смертности от COVID-19 в РоссииРКН анонсировал введение централизованного управления над VPN-сервисамиВласти Приморья опровергли сообщения об отмене QR-кодов для посещения ТЦОсужденный за убийство жены фотограф Лошагин обжаловал отказ в УДОЭксперт оценил перспективы создания единой валюты в России и БелоруссииВ Омске женщина подала иск к директору ТЦ, куда ее не пустили без QR-кода