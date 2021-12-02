https://ria.ru/20211202/vaktsinatsiya-1761867201.html

Проценко призвал двигаться к 80 процентам вакцинированных от COVID-19

Проценко призвал двигаться к 80 процентам вакцинированных от COVID-19 - РИА Новости, 02.12.2021

Проценко призвал двигаться к 80 процентам вакцинированных от COVID-19

Нужно двигаться к 80% вакцинированных от COVID, но до такого уровня Москве далеко, сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T16:42

2021-12-02T16:42

2021-12-02T16:42

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коммунарка (москва)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

денис проценко

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Нужно двигаться к 80% вакцинированных от COVID, но до такого уровня Москве далеко, сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко."Большого эффекта, не говоря о суперэффекте, пока нет. Почему - понятно. Еще летом мы говорили, что 60 процентов вакцинированных, к которым Москва стремилась вначале, при новых, более заразных штаммах будет уже недостаточно. Нужно двигаться к 80 процентам. Но до такого уровня Москве еще далеко, потому что отношение к вакцинам в обществе очень сдержанное. Объяснить причину этой сдержанности я не могу", - сказал Проценко в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос, есть ли эффект от увеличения числа вакцинированных москвичей.При этом он отметил, что из лежащих в реанимации 98% - невакцинированные пациенты, а 2% вакцинированных, которые попадают в реанимацию, это люди с отягчающими сопутствующими болезнями - ожирением, сахарным диабетом."Но что важно? В первую и вторую волны ковида эти больные были практически обречены, а сейчас состояние у них не критическое, мы их, как правило, спасаем. Какой вывод из этого следует? И с коронавирусом можно жить, но только путем вакцинации. Если же мы этого, наконец, не усвоим, останется ждать и пятую, и шестую волну коронавируса", - добавил Проценко.

https://ria.ru/20211127/coronavirus-1760910057.html

москва

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