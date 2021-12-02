https://ria.ru/20211202/vaktsinatsiya-1761867201.html
Проценко призвал двигаться к 80 процентам вакцинированных от COVID-19
Проценко призвал двигаться к 80 процентам вакцинированных от COVID-19 - РИА Новости, 02.12.2021
Проценко призвал двигаться к 80 процентам вакцинированных от COVID-19
Нужно двигаться к 80% вакцинированных от COVID, но до такого уровня Москве далеко, сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:42
2021-12-02T16:42
2021-12-02T16:42
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здоровье - общество
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коронавирус в россии
денис проценко
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Нужно двигаться к 80% вакцинированных от COVID, но до такого уровня Москве далеко, сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко."Большого эффекта, не говоря о суперэффекте, пока нет. Почему - понятно. Еще летом мы говорили, что 60 процентов вакцинированных, к которым Москва стремилась вначале, при новых, более заразных штаммах будет уже недостаточно. Нужно двигаться к 80 процентам. Но до такого уровня Москве еще далеко, потому что отношение к вакцинам в обществе очень сдержанное. Объяснить причину этой сдержанности я не могу", - сказал Проценко в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос, есть ли эффект от увеличения числа вакцинированных москвичей.При этом он отметил, что из лежащих в реанимации 98% - невакцинированные пациенты, а 2% вакцинированных, которые попадают в реанимацию, это люди с отягчающими сопутствующими болезнями - ожирением, сахарным диабетом."Но что важно? В первую и вторую волны ковида эти больные были практически обречены, а сейчас состояние у них не критическое, мы их, как правило, спасаем. Какой вывод из этого следует? И с коронавирусом можно жить, но только путем вакцинации. Если же мы этого, наконец, не усвоим, останется ждать и пятую, и шестую волну коронавируса", - добавил Проценко.
https://ria.ru/20211127/coronavirus-1760910057.html
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общество, москва, здоровье - общество, коммунарка (москва), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис проценко, вакцинация россиян от covid-19
Проценко призвал двигаться к 80 процентам вакцинированных от COVID-19
Главврач ГКБ № 40 Проценко: нужно двигаться к 80 процентам привитых от COVID-19
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Нужно двигаться к 80% вакцинированных от COVID, но до такого уровня Москве
далеко, сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко
.
"Большого эффекта, не говоря о суперэффекте, пока нет. Почему - понятно. Еще летом мы говорили, что 60 процентов вакцинированных, к которым Москва стремилась вначале, при новых, более заразных штаммах будет уже недостаточно. Нужно двигаться к 80 процентам. Но до такого уровня Москве еще далеко, потому что отношение к вакцинам в обществе очень сдержанное. Объяснить причину этой сдержанности я не могу", - сказал Проценко в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос, есть ли эффект от увеличения числа вакцинированных москвичей.
При этом он отметил, что из лежащих в реанимации 98% - невакцинированные пациенты, а 2% вакцинированных, которые попадают в реанимацию, это люди с отягчающими сопутствующими болезнями - ожирением, сахарным диабетом.
"Но что важно? В первую и вторую волны ковида эти больные были практически обречены, а сейчас состояние у них не критическое, мы их, как правило, спасаем. Какой вывод из этого следует? И с коронавирусом можно жить, но только путем вакцинации. Если же мы этого, наконец, не усвоим, останется ждать и пятую, и шестую волну коронавируса", - добавил Проценко.