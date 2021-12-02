https://ria.ru/20211202/ukraina-1761892916.html

Украина не ищет конфронтации с Россией, заявил Блинкен

Украина не ищет конфронтации с Россией, заявил Блинкен - РИА Новости, 02.12.2021

Украина не ищет конфронтации с Россией, заявил Блинкен

Украина не представляет угрозы и не ищет конфронтации с РФ, несмотря на "дезинформацию" со стороны России, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:58

2021-12-02T17:58

2021-12-02T18:07

украина

россия

в мире

сша

стокгольм (город)

швеция

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761844620_0:136:3157:1912_1920x0_80_0_0_59cde42bbd8e102886c117ccab95e673.jpg

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Украина не представляет угрозы и не ищет конфронтации с РФ, несмотря на "дезинформацию" со стороны России, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен."Несмотря на дезинформацию, которую распространяет Россия, Украина не представляет угрозу и не хочет конфликта с Россией", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам прошедших на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

https://ria.ru/20211202/zakharova-1761853164.html

украина

россия

сша

стокгольм (город)

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, в мире, сша, стокгольм (город), швеция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, обсе, энтони блинкен