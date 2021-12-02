https://ria.ru/20211202/ukraina-1761892916.html
Украина не ищет конфронтации с Россией, заявил Блинкен
Украина не ищет конфронтации с Россией, заявил Блинкен - РИА Новости, 02.12.2021
Украина не ищет конфронтации с Россией, заявил Блинкен
Украина не представляет угрозы и не ищет конфронтации с РФ, несмотря на "дезинформацию" со стороны России, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:58
2021-12-02T17:58
2021-12-02T18:07
украина
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в мире
сша
стокгольм (город)
швеция
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Украина не представляет угрозы и не ищет конфронтации с РФ, несмотря на "дезинформацию" со стороны России, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен."Несмотря на дезинформацию, которую распространяет Россия, Украина не представляет угрозу и не хочет конфликта с Россией", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам прошедших на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20211202/zakharova-1761853164.html
украина
россия
сша
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украина, россия, в мире, сша, стокгольм (город), швеция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, обсе, энтони блинкен
17:58 02.12.2021 (обновлено: 18:07 02.12.2021)
Украина не ищет конфронтации с Россией, заявил Блинкен
Госсекретарь США Блинкен: Украина не представляет угрозы и не ищет конфронтации с Россией