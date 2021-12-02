https://ria.ru/20211202/ucheniya-1761758229.html
Украинские военные провели учения у границы с Крымом
Украинские военные провели учения у границы с Крымом - РИА Новости, 02.12.2021
Украинские военные провели учения у границы с Крымом
Украинские артиллеристы провели учения на одном из полигонов в Херсонской области вблизи границы с Крымом, сообщила в четверг пресс-служба командования... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:04
2021-12-02T10:04
2021-12-02T10:04
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_8ec9a23c939a86bc059111b6c9b30c6f.jpg
КИЕВ, 2 дек – РИА Новости. Украинские артиллеристы провели учения на одном из полигонов в Херсонской области вблизи границы с Крымом, сообщила в четверг пресс-служба командования объединенных сил ВС Украины."На одном из военных полигонов Херсонской области, недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым, проведено тактическое обучение артиллерийских подразделений, входящих в состав группировки войск "Юг", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.Целью учений было повысить уровень обученности и профессиональной подготовки личного состава, а также отработать взаимодействие с другими подразделениями группировки войск и новые тактические приемы ведения боевых действий с учетом опыта в Донбассе. Как отмечается, прежде всего, военные усовершенствовали способность адекватно реагировать на военную опасность с морского побережья.
https://ria.ru/20211202/finpomosch-1761738553.html
херсонская область
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_93283bbc1802683fb95aede270062828.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, донбасс
Украинские военные провели учения у границы с Крымом
Украинские артиллеристы провели учения в Херсонской области у границы с Крымом