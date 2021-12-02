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Украинские военные провели учения у границы с Крымом
Украинские военные провели учения у границы с Крымом - РИА Новости, 02.12.2021
Украинские военные провели учения у границы с Крымом
Украинские артиллеристы провели учения на одном из полигонов в Херсонской области вблизи границы с Крымом, сообщила в четверг пресс-служба командования... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:04
2021-12-02T10:04
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
донбасс
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КИЕВ, 2 дек – РИА Новости. Украинские артиллеристы провели учения на одном из полигонов в Херсонской области вблизи границы с Крымом, сообщила в четверг пресс-служба командования объединенных сил ВС Украины."На одном из военных полигонов Херсонской области, недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым, проведено тактическое обучение артиллерийских подразделений, входящих в состав группировки войск "Юг", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.Целью учений было повысить уровень обученности и профессиональной подготовки личного состава, а также отработать взаимодействие с другими подразделениями группировки войск и новые тактические приемы ведения боевых действий с учетом опыта в Донбассе. Как отмечается, прежде всего, военные усовершенствовали способность адекватно реагировать на военную опасность с морского побережья.
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херсонская область
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в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, донбасс
10:04 02.12.2021
 
Украинские военные провели учения у границы с Крымом

Украинские артиллеристы провели учения в Херсонской области у границы с Крымом

© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© AP Photo / Vitali Komar
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КИЕВ, 2 дек – РИА Новости. Украинские артиллеристы провели учения на одном из полигонов в Херсонской области вблизи границы с Крымом, сообщила в четверг пресс-служба командования объединенных сил ВС Украины.
"На одном из военных полигонов Херсонской области, недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым, проведено тактическое обучение артиллерийских подразделений, входящих в состав группировки войск "Юг", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
Целью учений было повысить уровень обученности и профессиональной подготовки личного состава, а также отработать взаимодействие с другими подразделениями группировки войск и новые тактические приемы ведения боевых действий с учетом опыта в Донбассе. Как отмечается, прежде всего, военные усовершенствовали способность адекватно реагировать на военную опасность с морского побережья.
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В миреХерсонская областьВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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