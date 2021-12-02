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Еще в одном штате США выявили случай заражения штаммом "омикрон"
Еще в одном штате США выявили случай заражения штаммом "омикрон" - РИА Новости, 02.12.2021
Еще в одном штате США выявили случай заражения штаммом "омикрон"
Еще в одном штате США выявили случай заражения штаммом "омикрон", второй случай в стране зафиксировали в Миннесоте. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T19:15
2021-12-02T19:15
2021-12-02T19:43
в мире
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распространение коронавируса
юар
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энтони фаучи
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Еще в одном штате США выявили случай заражения штаммом "омикрон", второй случай в стране зафиксировали в Миннесоте.В среду главный инфекционист США Энтони Фаучи объявил, что первый в стране случай заражения новым штаммом коронавируса зафиксирован в Калифорнии – самом густонаселенном американском штате."Департамент здравоохранения Миннесоты сегодня объявил, что лаборатория здравоохранения нашла штамм вируса SARS-CoV-2, известный как "омикрон" в образце, взятом у жителя Миннесоты, который недавно ездил в Нью-Йорк", - говорится в релизе на сайте департамента.Отмечается, что у заболевшего мужчины 22 ноября появились легкие симптомы, 24 ноября он сдал тест. Ранее он уезжал в город Нью-Йорк, где посетил аниме-фестиваль. На данный момент у заболевшего больше не наблюдаются симптомы.По данным департамента, мужчина вакцинирован от коронавируса.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, юар, калифорния, воз, коронавирус covid-19, энтони фаучи
19:15 02.12.2021 (обновлено: 19:43 02.12.2021)
Еще в одном штате США выявили случай заражения штаммом "омикрон"
В штате Миннесота выявили первый случай заражения штаммом "омикрон"