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Еще в одном штате США выявили случай заражения штаммом "омикрон"

Еще в одном штате США выявили случай заражения штаммом "омикрон" - РИА Новости, 02.12.2021

Еще в одном штате США выявили случай заражения штаммом "омикрон"

Еще в одном штате США выявили случай заражения штаммом "омикрон", второй случай в стране зафиксировали в Миннесоте. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T19:15

2021-12-02T19:15

2021-12-02T19:43

в мире

сша

распространение коронавируса

юар

калифорния

воз

коронавирус covid-19

энтони фаучи

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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Еще в одном штате США выявили случай заражения штаммом "омикрон", второй случай в стране зафиксировали в Миннесоте.В среду главный инфекционист США Энтони Фаучи объявил, что первый в стране случай заражения новым штаммом коронавируса зафиксирован в Калифорнии – самом густонаселенном американском штате."Департамент здравоохранения Миннесоты сегодня объявил, что лаборатория здравоохранения нашла штамм вируса SARS-CoV-2, известный как "омикрон" в образце, взятом у жителя Миннесоты, который недавно ездил в Нью-Йорк", - говорится в релизе на сайте департамента.Отмечается, что у заболевшего мужчины 22 ноября появились легкие симптомы, 24 ноября он сдал тест. Ранее он уезжал в город Нью-Йорк, где посетил аниме-фестиваль. На данный момент у заболевшего больше не наблюдаются симптомы.По данным департамента, мужчина вакцинирован от коронавируса.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

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юар

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в мире, сша, юар, калифорния, воз, коронавирус covid-19, энтони фаучи