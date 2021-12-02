https://ria.ru/20211202/sobyanin-1761931241.html

К фестивальным площадкам в Москве будут применяться санитарные требования

К фестивальным площадкам в Москве будут применяться санитарные требования - РИА Новости, 02.12.2021

К фестивальным площадкам в Москве будут применяться санитарные требования

К фестивальным площадкам в Москве этой зимой будут применяться санитарные требования, ярмарки будут работать в режиме катков и уличной торговли, мастер-классов... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T22:25

2021-12-02T22:25

2021-12-02T22:25

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. К фестивальным площадкам в Москве этой зимой будут применяться санитарные требования, ярмарки будут работать в режиме катков и уличной торговли, мастер-классов не будет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1"."Конечно, санитарные требования будут применяться к этим площадкам, но в принципе мы хотим, чтобы они полноценно функционировали: катки, торговля, общепит, елки, украшения - полноценные ярмарки. Единственное, чего там не будет - это мастер-классы", - сказал Собянин.Он пояснил, что, несмотря на то, что они любимы москвичами, в текущих эпидемиологических условиях остереглись их делать. "Потому что уж слишком тесное общение на этих площадках происходит. А катки, уличная торговля, это все на улице происходит, поэтому, я думаю, ситуация нам позволит хотя бы в таком формате провести ... должно красиво быть, надеюсь, и настроение будет хорошим", - сказал Собянин.

https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761824251.html

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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, городское хозяйство москвы, коронавирус в россии