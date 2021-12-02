https://ria.ru/20211202/sertifikat-1761806870.html

Минздрав продлил срок действия сертификата о перенесенном COVID-19

Минздрав продлил срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 - РИА Новости, 02.12.2021

Минздрав продлил срок действия сертификата о перенесенном COVID-19

Срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 теперь составляет год с даты выздоровления, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T13:33

2021-12-02T13:33

2021-12-02T15:05

общество

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 теперь составляет год с даты выздоровления, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Он уточнил, что все новые документы оформляют на этот период, а ранее выданные сейчас продляют до 12 месяцев."Это чисто техническая процедура, она завершится в ближайшее время. Все необходимые решения приняты", — заверил Кузнецов.Ранее сертификат о перенесенной болезни выдавали на шесть месяцев.Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что решение приняли из-за снижения показателя повторного заболевания COVID-19, которое встречается всего в 0,74 процента случаев.

https://ria.ru/20211130/sertifikat-1761557398.html

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общество, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус в россии