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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211202/sertifikat-1761806870.html
Минздрав продлил срок действия сертификата о перенесенном COVID-19
Минздрав продлил срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 - РИА Новости, 02.12.2021
Минздрав продлил срок действия сертификата о перенесенном COVID-19
Срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 теперь составляет год с даты выздоровления, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:33
2021-12-02T15:05
общество
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
коронавирусы
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 теперь составляет год с даты выздоровления, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Он уточнил, что все новые документы оформляют на этот период, а ранее выданные сейчас продляют до 12 месяцев."Это чисто техническая процедура, она завершится в ближайшее время. Все необходимые решения приняты", — заверил Кузнецов.Ранее сертификат о перенесенной болезни выдавали на шесть месяцев.Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что решение приняли из-за снижения показателя повторного заболевания COVID-19, которое встречается всего в 0,74 процента случаев.
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общество, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус в россии
13:33 02.12.2021 (обновлено: 15:05 02.12.2021)
 
Минздрав продлил срок действия сертификата о перенесенном COVID-19

Помощник главы Минздрава Кузнецов: сертификат о перенесенном COVID-19 теперь действует год

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации
Медицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 теперь составляет год с даты выздоровления, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Он уточнил, что все новые документы оформляют на этот период, а ранее выданные сейчас продляют до 12 месяцев.
"Это чисто техническая процедура, она завершится в ближайшее время. Все необходимые решения приняты", — заверил Кузнецов.
Ранее сертификат о перенесенной болезни выдавали на шесть месяцев.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что решение приняли из-за снижения показателя повторного заболевания COVID-19, которое встречается всего в 0,74 процента случаев.
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