https://ria.ru/20211202/sertifikat-1761806870.html
Минздрав продлил срок действия сертификата о перенесенном COVID-19
Минздрав продлил срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 - РИА Новости, 02.12.2021
Минздрав продлил срок действия сертификата о перенесенном COVID-19
Срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 теперь составляет год с даты выздоровления, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:33
2021-12-02T13:33
2021-12-02T15:05
общество
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
коронавирусы
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756420311_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_f72b94f9c64d118a57d994694f4e07d3.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 теперь составляет год с даты выздоровления, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Он уточнил, что все новые документы оформляют на этот период, а ранее выданные сейчас продляют до 12 месяцев."Это чисто техническая процедура, она завершится в ближайшее время. Все необходимые решения приняты", — заверил Кузнецов.Ранее сертификат о перенесенной болезни выдавали на шесть месяцев.Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что решение приняли из-за снижения показателя повторного заболевания COVID-19, которое встречается всего в 0,74 процента случаев.
https://ria.ru/20211130/sertifikat-1761557398.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756420311_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a4291d29bc2dca0f7a8d60b233d0f08a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус в россии
13:33 02.12.2021 (обновлено: 15:05 02.12.2021)
Минздрав продлил срок действия сертификата о перенесенном COVID-19
Помощник главы Минздрава Кузнецов: сертификат о перенесенном COVID-19 теперь действует год