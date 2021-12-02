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https://ria.ru/20211202/roskomnadzor-1761936099.html
Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки Etsy
Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки Etsy - РИА Новости, 02.12.2021
Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки Etsy
Роскомнадзор с 1 декабря заблокировал сайт торговой площадки Etsy на основании решения тамбовского суда, сообщает ведомство. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T23:50
2021-12-02T23:50
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Роскомнадзор с 1 декабря заблокировал сайт торговой площадки Etsy на основании решения тамбовского суда, сообщает ведомство."С 1 декабря 2021 года интернет-ресурс etsy.com был заблокирован Роскомнадзором на основании решения суда города Тамбова", - говорится в сообщении.В решении суда говорится, что с иском обратился межрайонный прокурор. В обосновании требований он указал, что на странице "gucci replica" сайта Etsy размещена информация с рекламой и реализацией аксессуаров торговой марки Gucci с доставкой в пределах России. Было, однако, установлено, что информация о соглашениях с правообладателями отсутствует. Суд признал эту информацию, размещенную на Etsy, запрещенной к распространению на территории РФ.При этом Роскомнадзор заблокировал не только страницу с запрещенной информацией, но и весь сайт. Ведомство пояснило, что Etsy работает через протокол HTTPS, а точеная блокировка для таких сайтов не работает."Мы понимаем важность данного ресурса и искренне сочувствуем всем, кого затронуло данное решение. Однако, основанием для снятия блокировки может быть только удаление информации, признанной запрещенной", - подчеркнуло ведомство.
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), gucci, россия
23:50 02.12.2021
 
Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки Etsy

Роскомнадзор с 1 декабря заблокировал сайт торговой площадки Etsy

© Fotolia / Pavel IgnatovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Fotolia / Pavel Ignatov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Роскомнадзор с 1 декабря заблокировал сайт торговой площадки Etsy на основании решения тамбовского суда, сообщает ведомство.
"С 1 декабря 2021 года интернет-ресурс etsy.com был заблокирован Роскомнадзором на основании решения суда города Тамбова", - говорится в сообщении.
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В решении суда говорится, что с иском обратился межрайонный прокурор. В обосновании требований он указал, что на странице "gucci replica" сайта Etsy размещена информация с рекламой и реализацией аксессуаров торговой марки Gucci с доставкой в пределах России. Было, однако, установлено, что информация о соглашениях с правообладателями отсутствует. Суд признал эту информацию, размещенную на Etsy, запрещенной к распространению на территории РФ.
При этом Роскомнадзор заблокировал не только страницу с запрещенной информацией, но и весь сайт. Ведомство пояснило, что Etsy работает через протокол HTTPS, а точеная блокировка для таких сайтов не работает.
"Мы понимаем важность данного ресурса и искренне сочувствуем всем, кого затронуло данное решение. Однако, основанием для снятия блокировки может быть только удаление информации, признанной запрещенной", - подчеркнуло ведомство.
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ТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)GucciРоссия
 
 
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