https://ria.ru/20211202/putin-1761871369.html
Путин высказался об уровне зарплаты инспекторов Ростехнадзора
Путин высказался об уровне зарплаты инспекторов Ростехнадзора - РИА Новости, 02.12.2021
Путин высказался об уровне зарплаты инспекторов Ростехнадзора
Уровень зарплаты инспекторов Ростехнадзора не соответствует уровню ответственности, которую они несут, кабмин должен представить предложения, чтобы их... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:54
2021-12-02T16:54
2021-12-02T17:03
общество
владимир путин
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Уровень зарплаты инспекторов Ростехнадзора не соответствует уровню ответственности, которую они несут, кабмин должен представить предложения, чтобы их обеспечение было не ниже среднего денежного содержания администрации шахт, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса."Не могу не согласиться с тем, что уровень заработной платы соответствующей категории работников инспекторов Ростехнадзора, конечно, не соответствует ответственности, которую они несут за качественное исполнение своих служебных обязанностей. Прошу предусмотреть и принять соответствующее решение, обеспечивающее денежное и иное обеспечение государственных инспекторов не ниже среднего денежного содержания администрации шахт", - сказал президент.Глава государства дал поручение кабмину предоставить предложение по этому вопросу."Прошу правительство представить на этот счет соответствующие предложения и администрацию, в соответствии с сегодняшним обсуждением, вместе с заинтересованными ведомствами, подготовить проект поручения", - добавил Путин.
https://ria.ru/20211202/putin-1761867117.html
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общество, владимир путин, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
16:54 02.12.2021 (обновлено: 17:03 02.12.2021)
Путин высказался об уровне зарплаты инспекторов Ростехнадзора
Президент Путин: у инспекторов Ростехнадзора зарплата не по уровню их ответственности