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Истязавшего сироту экс-сотрудника социального центра Петербурга ждет суд
Истязавшего сироту экс-сотрудника социального центра Петербурга ждет суд - РИА Новости, 02.12.2021
Истязавшего сироту экс-сотрудника социального центра Петербурга ждет суд
Бывший сотрудник социального центра Петербурга, истязавший ребенка-сироту, предстанет перед судом, сообщается на сайте Следственного комитета России. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:36
2021-12-02T10:36
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Бывший сотрудник социального центра Петербурга, истязавший ребенка-сироту, предстанет перед судом, сообщается на сайте Следственного комитета России."Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 117, ст. 156 УК РФ (истязание, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)… Дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По данным СК, с февраля по май 2021 года обвиняемый "из хулиганских побуждений с целью демонстрации своего явного превосходства перед 14-летним воспитанником" систематически бил его и оскорблял, а также оказывал на ребенка психологическое давление, угрожал применением физической силы.В августе прокуратура Санкт-Петербурга сообщила, что сотрудник "Центра содействия семейному воспитанию №9" применял к сироте жестокие меры воздействия и недопустимые способы воспитания, избивал его. В СК добавили, что дело возбуждено против уже бывшего воспитателя центра.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:36 02.12.2021
 
Истязавшего сироту экс-сотрудника социального центра Петербурга ждет суд

Экс-сотрудник социального центра Петербурга, избивавший сироту, предстанет перед судом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Бывший сотрудник социального центра Петербурга, истязавший ребенка-сироту, предстанет перед судом, сообщается на сайте Следственного комитета России.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 117, ст. 156 УК РФ (истязание, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)… Дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным СК, с февраля по май 2021 года обвиняемый "из хулиганских побуждений с целью демонстрации своего явного превосходства перед 14-летним воспитанником" систематически бил его и оскорблял, а также оказывал на ребенка психологическое давление, угрожал применением физической силы.
В августе прокуратура Санкт-Петербурга сообщила, что сотрудник "Центра содействия семейному воспитанию №9" применял к сироте жестокие меры воздействия и недопустимые способы воспитания, избивал его. В СК добавили, что дело возбуждено против уже бывшего воспитателя центра.
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