https://ria.ru/20211202/peterburg-1761763246.html

Истязавшего сироту экс-сотрудника социального центра Петербурга ждет суд

Истязавшего сироту экс-сотрудника социального центра Петербурга ждет суд - РИА Новости, 02.12.2021

Истязавшего сироту экс-сотрудника социального центра Петербурга ждет суд

Бывший сотрудник социального центра Петербурга, истязавший ребенка-сироту, предстанет перед судом, сообщается на сайте Следственного комитета России. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T10:36

2021-12-02T10:36

2021-12-02T10:36

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Бывший сотрудник социального центра Петербурга, истязавший ребенка-сироту, предстанет перед судом, сообщается на сайте Следственного комитета России."Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 117, ст. 156 УК РФ (истязание, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)… Дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По данным СК, с февраля по май 2021 года обвиняемый "из хулиганских побуждений с целью демонстрации своего явного превосходства перед 14-летним воспитанником" систематически бил его и оскорблял, а также оказывал на ребенка психологическое давление, угрожал применением физической силы.В августе прокуратура Санкт-Петербурга сообщила, что сотрудник "Центра содействия семейному воспитанию №9" применял к сироте жестокие меры воздействия и недопустимые способы воспитания, избивал его. В СК добавили, что дело возбуждено против уже бывшего воспитателя центра.

https://ria.ru/20211109/chinovniki-1758303855.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия