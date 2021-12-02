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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211202/oxxxymiron-1761772106.html
Альбом Оксимирона за ночь прослушали в VK Музыке более трех миллионов раз
Альбом Оксимирона за ночь прослушали в VK Музыке более трех миллионов раз - РИА Новости, 02.12.2021
Альбом Оксимирона за ночь прослушали в VK Музыке более трех миллионов раз
Последний релиз хип-хоп-исполнителя Oxxxymiron (Мирон Федоров) – альбом "Красота и уродство" – набрал 3,7 миллиона прослушиваний в VK Музыке менее, чем за... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T11:14
2021-12-02T12:23
культура
twitter
oxxxymiron (мирон федоров)
шоу-бизнес
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Последний релиз хип-хоп-исполнителя Oxxxymiron (Мирон Федоров) – альбом "Красота и уродство" – набрал 3,7 миллиона прослушиваний в VK Музыке менее, чем за сутки, следует из данных соцсети.Счетчик прослушиваний показывает, что пользователи прослушали альбом Оксимирона "Красота и уродство" 3,7 миллиона раз. На видеосервисе Youtube альбом набрал почти 300 тысяч просмотров.О выходе альбома Oxxxymiron объявил вчера в Twitter. Ранее артист сообщал, что выход нового альбома планируется 1 декабря.Оксимирон 12 ноября выпустил "miXXXtape III: Смутное время", в котором были собраны треки, созданные в 2014-2021 годах.Oxxxymiron - один из самых популярных исполнителей России. Его последний альбом "Горгород" был выпущен в 2015 году и рассматривается в хип-хоп-сообществе как один из наиболее важных релизов в истории русского хип-хопа.
https://ria.ru/20211201/muzyka-1761634379.html
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twitter, oxxxymiron (мирон федоров), шоу-бизнес, новости культуры, музыка
11:14 02.12.2021 (обновлено: 12:23 02.12.2021)
 
Альбом Оксимирона за ночь прослушали в VK Музыке более трех миллионов раз

Новый альбом Оксимирона за ночь прослушали в "ВКонтакте" более трех миллионов раз

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкРэп исполнитель Оксимирон вытупает на музыкальном фестивале под открытым небом "Пикник "Афиши" в музее-заповеднике "Коломенское"
Рэп исполнитель Оксимирон вытупает на музыкальном фестивале под открытым небом Пикник Афиши в музее-заповеднике Коломенское - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Последний релиз хип-хоп-исполнителя Oxxxymiron (Мирон Федоров) – альбом "Красота и уродство" – набрал 3,7 миллиона прослушиваний в VK Музыке менее, чем за сутки, следует из данных соцсети.
Счетчик прослушиваний показывает, что пользователи прослушали альбом Оксимирона "Красота и уродство" 3,7 миллиона раз. На видеосервисе Youtube альбом набрал почти 300 тысяч просмотров.
О выходе альбома Oxxxymiron объявил вчера в Twitter. Ранее артист сообщал, что выход нового альбома планируется 1 декабря.
Оксимирон 12 ноября выпустил "miXXXtape III: Смутное время", в котором были собраны треки, созданные в 2014-2021 годах.
Oxxxymiron - один из самых популярных исполнителей России. Его последний альбом "Горгород" был выпущен в 2015 году и рассматривается в хип-хоп-сообществе как один из наиболее важных релизов в истории русского хип-хопа.
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