https://ria.ru/20211202/oxxxymiron-1761772106.html

Альбом Оксимирона за ночь прослушали в VK Музыке более трех миллионов раз

Альбом Оксимирона за ночь прослушали в VK Музыке более трех миллионов раз - РИА Новости, 02.12.2021

Альбом Оксимирона за ночь прослушали в VK Музыке более трех миллионов раз

Последний релиз хип-хоп-исполнителя Oxxxymiron (Мирон Федоров) – альбом "Красота и уродство" – набрал 3,7 миллиона прослушиваний в VK Музыке менее, чем за... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T11:14

2021-12-02T11:14

2021-12-02T12:23

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Последний релиз хип-хоп-исполнителя Oxxxymiron (Мирон Федоров) – альбом "Красота и уродство" – набрал 3,7 миллиона прослушиваний в VK Музыке менее, чем за сутки, следует из данных соцсети.Счетчик прослушиваний показывает, что пользователи прослушали альбом Оксимирона "Красота и уродство" 3,7 миллиона раз. На видеосервисе Youtube альбом набрал почти 300 тысяч просмотров.О выходе альбома Oxxxymiron объявил вчера в Twitter. Ранее артист сообщал, что выход нового альбома планируется 1 декабря.Оксимирон 12 ноября выпустил "miXXXtape III: Смутное время", в котором были собраны треки, созданные в 2014-2021 годах.Oxxxymiron - один из самых популярных исполнителей России. Его последний альбом "Горгород" был выпущен в 2015 году и рассматривается в хип-хоп-сообществе как один из наиболее важных релизов в истории русского хип-хопа.

https://ria.ru/20211201/muzyka-1761634379.html

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twitter, oxxxymiron (мирон федоров), шоу-бизнес, новости культуры, музыка