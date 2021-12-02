https://ria.ru/20211202/oxxxymiron-1761772106.html
Альбом Оксимирона за ночь прослушали в VK Музыке более трех миллионов раз
Альбом Оксимирона за ночь прослушали в VK Музыке более трех миллионов раз - РИА Новости, 02.12.2021
Альбом Оксимирона за ночь прослушали в VK Музыке более трех миллионов раз
Последний релиз хип-хоп-исполнителя Oxxxymiron (Мирон Федоров) – альбом "Красота и уродство" – набрал 3,7 миллиона прослушиваний в VK Музыке менее, чем за... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T11:14
2021-12-02T11:14
2021-12-02T12:23
культура
twitter
oxxxymiron (мирон федоров)
шоу-бизнес
новости культуры
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151831/04/1518310490_0:0:1924:1083_1920x0_80_0_0_d1b785b1b3643cc12b20bfddaad2ddb1.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Последний релиз хип-хоп-исполнителя Oxxxymiron (Мирон Федоров) – альбом "Красота и уродство" – набрал 3,7 миллиона прослушиваний в VK Музыке менее, чем за сутки, следует из данных соцсети.Счетчик прослушиваний показывает, что пользователи прослушали альбом Оксимирона "Красота и уродство" 3,7 миллиона раз. На видеосервисе Youtube альбом набрал почти 300 тысяч просмотров.О выходе альбома Oxxxymiron объявил вчера в Twitter. Ранее артист сообщал, что выход нового альбома планируется 1 декабря.Оксимирон 12 ноября выпустил "miXXXtape III: Смутное время", в котором были собраны треки, созданные в 2014-2021 годах.Oxxxymiron - один из самых популярных исполнителей России. Его последний альбом "Горгород" был выпущен в 2015 году и рассматривается в хип-хоп-сообществе как один из наиболее важных релизов в истории русского хип-хопа.
https://ria.ru/20211201/muzyka-1761634379.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151831/04/1518310490_0:0:1924:1443_1920x0_80_0_0_49ada613888b695fb07db0c88e4221e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
twitter, oxxxymiron (мирон федоров), шоу-бизнес, новости культуры, музыка
11:14 02.12.2021 (обновлено: 12:23 02.12.2021)
Альбом Оксимирона за ночь прослушали в VK Музыке более трех миллионов раз
Новый альбом Оксимирона за ночь прослушали в "ВКонтакте" более трех миллионов раз