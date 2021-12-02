https://ria.ru/20211202/omikron-shtamm-1761872516.html

СМИ: в Норвегии введут новые ограничения из-за омикрон-штамма

СМИ: в Норвегии введут новые ограничения из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 02.12.2021

СМИ: в Норвегии введут новые ограничения из-за омикрон-штамма

Правительство Норвегии готовится ввести новые ограничения после того, как в стране зафиксированы первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон", в... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T16:58

2021-12-02T16:58

2021-12-02T18:13

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МУРМАНСК, 2 дек – РИА Новости. Правительство Норвегии готовится ввести новые ограничения после того, как в стране зафиксированы первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон", в частности предполагается вернуть обязательное ношение масок в общественных местах и ограничить количество участников мероприятий, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на свои источники.Ранее стало известно, что премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре созывает срочную пресс-конференцию в 16.00 (18.00 мск), на которой объявит о новых мерах в связи с обнаружением в Норвегии штамма "омикрон"."Как стало известно NRK, правительство объявит о требовании обязательного ношения масок на национальном или региональном уровнях там, где высокий уровень заражения", - говорится в сообщении.Кроме того, власти могут ограничить до 100 максимальное количество участников массовых мероприятий. По данным телекомпании, коронавирус снова может войти в число опасных заболеваний в Норвегии.

https://ria.ru/20211202/popova-1761828575.html

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в мире, норвегия, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, новости - туризм