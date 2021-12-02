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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211202/omikron-shtamm-1761872516.html
СМИ: в Норвегии введут новые ограничения из-за омикрон-штамма
СМИ: в Норвегии введут новые ограничения из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 02.12.2021
СМИ: в Норвегии введут новые ограничения из-за омикрон-штамма
Правительство Норвегии готовится ввести новые ограничения после того, как в стране зафиксированы первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон", в... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:58
2021-12-02T18:13
распространение коронавируса
в мире
норвегия
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
новости - туризм
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МУРМАНСК, 2 дек – РИА Новости. Правительство Норвегии готовится ввести новые ограничения после того, как в стране зафиксированы первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон", в частности предполагается вернуть обязательное ношение масок в общественных местах и ограничить количество участников мероприятий, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на свои источники.Ранее стало известно, что премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре созывает срочную пресс-конференцию в 16.00 (18.00 мск), на которой объявит о новых мерах в связи с обнаружением в Норвегии штамма "омикрон"."Как стало известно NRK, правительство объявит о требовании обязательного ношения масок на национальном или региональном уровнях там, где высокий уровень заражения", - говорится в сообщении.Кроме того, власти могут ограничить до 100 максимальное количество участников массовых мероприятий. По данным телекомпании, коронавирус снова может войти в число опасных заболеваний в Норвегии.
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в мире, норвегия, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, новости - туризм
16:58 02.12.2021 (обновлено: 18:13 02.12.2021)
 
СМИ: в Норвегии введут новые ограничения из-за омикрон-штамма

NRK: в Норвегии введут новые ограничения из-за омикрон-штамма коронавируса

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МУРМАНСК, 2 дек – РИА Новости. Правительство Норвегии готовится ввести новые ограничения после того, как в стране зафиксированы первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон", в частности предполагается вернуть обязательное ношение масок в общественных местах и ограничить количество участников мероприятий, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на свои источники.
Ранее стало известно, что премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре созывает срочную пресс-конференцию в 16.00 (18.00 мск), на которой объявит о новых мерах в связи с обнаружением в Норвегии штамма "омикрон".
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
Посмотреть
"Как стало известно NRK, правительство объявит о требовании обязательного ношения масок на национальном или региональном уровнях там, где высокий уровень заражения", - говорится в сообщении.
Кроме того, власти могут ограничить до 100 максимальное количество участников массовых мероприятий. По данным телекомпании, коронавирус снова может войти в число опасных заболеваний в Норвегии.
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
14:51Распространение коронавируса
Попова рассказала об иммунной защите от омикрон-штамма
 
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