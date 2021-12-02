https://ria.ru/20211202/omikron-shtamm-1761872516.html
СМИ: в Норвегии введут новые ограничения из-за омикрон-штамма
СМИ: в Норвегии введут новые ограничения из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 02.12.2021
СМИ: в Норвегии введут новые ограничения из-за омикрон-штамма
Правительство Норвегии готовится ввести новые ограничения после того, как в стране зафиксированы первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон", в... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:58
2021-12-02T16:58
2021-12-02T18:13
распространение коронавируса
в мире
норвегия
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584977422_0:145:3074:1874_1920x0_80_0_0_4fc927c3977d39850ca88b5742df76d9.jpg
МУРМАНСК, 2 дек – РИА Новости. Правительство Норвегии готовится ввести новые ограничения после того, как в стране зафиксированы первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон", в частности предполагается вернуть обязательное ношение масок в общественных местах и ограничить количество участников мероприятий, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на свои источники.Ранее стало известно, что премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре созывает срочную пресс-конференцию в 16.00 (18.00 мск), на которой объявит о новых мерах в связи с обнаружением в Норвегии штамма "омикрон"."Как стало известно NRK, правительство объявит о требовании обязательного ношения масок на национальном или региональном уровнях там, где высокий уровень заражения", - говорится в сообщении.Кроме того, власти могут ограничить до 100 максимальное количество участников массовых мероприятий. По данным телекомпании, коронавирус снова может войти в число опасных заболеваний в Норвегии.
https://ria.ru/20211202/popova-1761828575.html
норвегия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584977422_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_e910872df287809c5e95acf5122125f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, новости - туризм
16:58 02.12.2021 (обновлено: 18:13 02.12.2021)
СМИ: в Норвегии введут новые ограничения из-за омикрон-штамма
NRK: в Норвегии введут новые ограничения из-за омикрон-штамма коронавируса