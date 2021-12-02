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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211202/omikron-shtamm-1761869883.html
В Исландии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом, сообщили СМИ
В Исландии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.12.2021
В Исландии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом, сообщили СМИ
Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявлен в Исландии, сообщает местная телекомпания RUV. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:48
2021-12-02T17:22
исландия
распространение коронавируса
в мире
юар
воз
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявлен в Исландии, сообщает местная телекомпания RUV.Отмечается, что заболевший был полностью вакцинирован и получил бустерную дозу. По данным телекомпании, он старше 70 лет. Заболевший проходит лечение в больнице."Заболевший человек в последнее время не возвращался из-за рубежа, представляется, что штамм "омикрон" распространяется где-то в рамках сообщества в Исландии", - приводит телекомпания слова менеджера по проектам в комитете по COVID в больнице, где проходит лечение заболевший, Хильдур Хельгадоттир.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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исландия, в мире, юар, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
16:48 02.12.2021 (обновлено: 17:22 02.12.2021)
 
В Исландии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом, сообщили СМИ

RUV: в Исландии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

CC BY 2.0 / Chris Yunker / ReykjavikВид на горд Рейкьявик в Исландии
Вид на горд Рейкьявик в Исландии - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
CC BY 2.0 / Chris Yunker / Reykjavik
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявлен в Исландии, сообщает местная телекомпания RUV.
Отмечается, что заболевший был полностью вакцинирован и получил бустерную дозу. По данным телекомпании, он старше 70 лет. Заболевший проходит лечение в больнице.
"Заболевший человек в последнее время не возвращался из-за рубежа, представляется, что штамм "омикрон" распространяется где-то в рамках сообщества в Исландии", - приводит телекомпания слова менеджера по проектам в комитете по COVID в больнице, где проходит лечение заболевший, Хильдур Хельгадоттир.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Медицинский работник и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
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