https://ria.ru/20211202/omikron-shtamm-1761869883.html
В Исландии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом, сообщили СМИ
В Исландии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.12.2021
В Исландии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом, сообщили СМИ
Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявлен в Исландии, сообщает местная телекомпания RUV. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:48
2021-12-02T16:48
2021-12-02T17:22
исландия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявлен в Исландии, сообщает местная телекомпания RUV.Отмечается, что заболевший был полностью вакцинирован и получил бустерную дозу. По данным телекомпании, он старше 70 лет. Заболевший проходит лечение в больнице."Заболевший человек в последнее время не возвращался из-за рубежа, представляется, что штамм "омикрон" распространяется где-то в рамках сообщества в Исландии", - приводит телекомпания слова менеджера по проектам в комитете по COVID в больнице, где проходит лечение заболевший, Хильдур Хельгадоттир.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ria.ru/20211202/pandemiya-1761754305.html
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исландия, в мире, юар, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
16:48 02.12.2021 (обновлено: 17:22 02.12.2021)
В Исландии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом, сообщили СМИ
RUV: в Исландии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса