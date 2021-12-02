https://ria.ru/20211202/omikron-shtamm-1761869883.html

В Исландии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом, сообщили СМИ

В Исландии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.12.2021

В Исландии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом, сообщили СМИ

Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявлен в Исландии, сообщает местная телекомпания RUV. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T16:48

2021-12-02T16:48

2021-12-02T17:22

исландия

распространение коронавируса

в мире

юар

воз

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600927038_0:272:2048:1424_1920x0_80_0_0_bf47d9fae592ea90cd93300d0173f134.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявлен в Исландии, сообщает местная телекомпания RUV.Отмечается, что заболевший был полностью вакцинирован и получил бустерную дозу. По данным телекомпании, он старше 70 лет. Заболевший проходит лечение в больнице."Заболевший человек в последнее время не возвращался из-за рубежа, представляется, что штамм "омикрон" распространяется где-то в рамках сообщества в Исландии", - приводит телекомпания слова менеджера по проектам в комитете по COVID в больнице, где проходит лечение заболевший, Хильдур Хельгадоттир.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211202/pandemiya-1761754305.html

исландия

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

исландия, в мире, юар, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса