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В Приморье депутату от КПРФ предъявили обвинение в растлении ребенка
В Приморье депутату от КПРФ предъявили обвинение в растлении ребенка - РИА Новости, 02.12.2021
В Приморье депутату от КПРФ предъявили обвинение в растлении ребенка
Приморскому депутату от КПРФ Артему Самсонову предъявлено обвинение в растлении ребенка, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Клецкин. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T11:42
2021-12-02T14:07
происшествия
владивосток
приморский краевой суд
кпрф
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Приморскому депутату от КПРФ Артему Самсонову предъявлено обвинение в растлении ребенка, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Клецкин.Против Самсонова возбуждено дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". По версии следствия, фигурант на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Суд арестовал депутата."Предъявлено обвинение", - сказал Клецкин.На четверг было назначено рассмотрение жалобы защиты на меру пресечения в Приморском краевом суде. Судебное заседание отложили на 3 декабря по ходатайству адвоката для приобщения документов к материалам дела.Клецкин пояснил, что в четверг защита на заседании затребовала документ, который послужил основанием для возбуждения дела, чтобы выяснить, был ли заявитель. Адвокат отметил, что в деле фигурирует рапорт инспектора по делам несовершеннолетних, но для его составления должно быть основание, например, заявление.В СУСК РФ по краю подтвердили предъявление обвинения депутату. "Следственными органами СК РФ по Приморскому краю предъявлено обвинение депутату законодательного собрания Приморского края Артёму Самсонову. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", - сообщает СУСК.Следователи провели обыски, проверку показаний на месте с участием потерпевшего, очные ставки, опознание. Назначены судебные экспертизы, проводятся другие следственные действия, отмечают в управлении.Ранее защита Самсонова подала в СК заявление, в котором просит возбудить дело на одного из свидетелей за дачу заведомо ложных показаний на парламентария.
https://ria.ru/20211202/rashkin-1761752068.html
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происшествия, владивосток, приморский краевой суд, кпрф, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:42 02.12.2021 (обновлено: 14:07 02.12.2021)
 
В Приморье депутату от КПРФ предъявили обвинение в растлении ребенка

Приморскому депутату от КПРФ Самсонову предъявили обвинение в растлении ребенка

CC BY-SA 4.0 / Samsonov Artem / Артем Самсонов
Артем Самсонов - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Samsonov Artem /
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Приморскому депутату от КПРФ Артему Самсонову предъявлено обвинение в растлении ребенка, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Клецкин.
Против Самсонова возбуждено дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". По версии следствия, фигурант на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Суд арестовал депутата.
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"Предъявлено обвинение", - сказал Клецкин.
На четверг было назначено рассмотрение жалобы защиты на меру пресечения в Приморском краевом суде. Судебное заседание отложили на 3 декабря по ходатайству адвоката для приобщения документов к материалам дела.
Клецкин пояснил, что в четверг защита на заседании затребовала документ, который послужил основанием для возбуждения дела, чтобы выяснить, был ли заявитель. Адвокат отметил, что в деле фигурирует рапорт инспектора по делам несовершеннолетних, но для его составления должно быть основание, например, заявление.
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В СУСК РФ по краю подтвердили предъявление обвинения депутату. "Следственными органами СК РФ по Приморскому краю предъявлено обвинение депутату законодательного собрания Приморского края Артёму Самсонову. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", - сообщает СУСК.
Следователи провели обыски, проверку показаний на месте с участием потерпевшего, очные ставки, опознание. Назначены судебные экспертизы, проводятся другие следственные действия, отмечают в управлении.
Ранее защита Самсонова подала в СК заявление, в котором просит возбудить дело на одного из свидетелей за дачу заведомо ложных показаний на парламентария.
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