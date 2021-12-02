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Мишустин сообщил о планах либерализации торговли с Индией

Мишустин сообщил о планах либерализации торговли с Индией - РИА Новости, 02.12.2021

Мишустин сообщил о планах либерализации торговли с Индией

Россия начала вести работу по либерализации торговли с Индией, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Второго Евразийского конгресса... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T11:42

2021-12-02T11:42

2021-12-02T11:55

индия

михаил мишустин

экономика

египет

сербия

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия начала вести работу по либерализации торговли с Индией, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Второго Евразийского конгресса в четверг."В нашем активе шесть договоров о свободной торговле с Вьетнамом, Ираном, Сингапуром, Сербией и два соглашения с Китаем. Ведутся переговоры о либерализации торговли с Египтом, с Израилем. Начинаем такую работу и с Индией", - сказал Мишустин.

индия

египет

сербия

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индия, михаил мишустин, экономика, египет, сербия, цены на нефть, россия