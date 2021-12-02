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Мишустин сообщил о планах либерализации торговли с Индией
Мишустин сообщил о планах либерализации торговли с Индией - РИА Новости, 02.12.2021
Мишустин сообщил о планах либерализации торговли с Индией
Россия начала вести работу по либерализации торговли с Индией, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Второго Евразийского конгресса... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T11:42
2021-12-02T11:42
2021-12-02T11:55
индия
михаил мишустин
экономика
египет
сербия
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия начала вести работу по либерализации торговли с Индией, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Второго Евразийского конгресса в четверг."В нашем активе шесть договоров о свободной торговле с Вьетнамом, Ираном, Сингапуром, Сербией и два соглашения с Китаем. Ведутся переговоры о либерализации торговли с Египтом, с Израилем. Начинаем такую работу и с Индией", - сказал Мишустин.
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индия, михаил мишустин, экономика, египет, сербия, цены на нефть, россия
11:42 02.12.2021 (обновлено: 11:55 02.12.2021)
Мишустин сообщил о планах либерализации торговли с Индией
Премьер Мишустин: начинаются переговоры о либерализации торговли с Индией