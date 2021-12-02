17:53 02.12.2021 (обновлено: 19:18 02.12.2021)
Онлайн-конференция о проблемах мигрантов в РФ
6 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Мигранты в России: проблемы и перспективы".
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Участники:
- президент Федерации мигрантов России Вадим КОЖЕНОВ;
- руководитель представительства Агентства внешней трудовой миграции Узбекистана Саиднумон МАНСУРОВ;
- начальник отдела по работе с трудовыми мигрантами представительства Министерства труда Таджикистана Шухратджон ШЕРАЛИЕВ.
Экономика России постепенно восстановляется после пандемии, однако во многих сферах нехватка иностранных кадров на фоне ограничений COVID-19 не восполнена. Кроме того, в миграционной сфере появились нововведения, значительно повлиявшие на статус иностранных граждан.
Как реализуется миграционная политика Российской Федерации? Что поменялось в миграционных процессах? Какова ситуация на рынке труда? Каким сферам бизнеса больше всего не хватает иностранных рабочих? С какими проблемами сталкиваются мигранты, вернувшиеся на заработки в Россию?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент Федерации мигрантов России Вадим КОЖЕНОВ;
- руководитель представительства Агентства внешней трудовой миграции Узбекистана Саиднумон МАНСУРОВ;
- начальник отдела по работе с трудовыми мигрантами представительства Министерства труда Таджикистана Шухратджон ШЕРАЛИЕВ.
Экономика России постепенно восстановляется после пандемии, однако во многих сферах нехватка иностранных кадров на фоне ограничений COVID-19 не восполнена. Кроме того, в миграционной сфере появились нововведения, значительно повлиявшие на статус иностранных граждан.
Как реализуется миграционная политика Российской Федерации? Что поменялось в миграционных процессах? Какова ситуация на рынке труда? Каким сферам бизнеса больше всего не хватает иностранных рабочих? С какими проблемами сталкиваются мигранты, вернувшиеся на заработки в Россию?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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