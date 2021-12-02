https://ria.ru/20211202/migranty-v-rossii-1761891425.html

Онлайн-конференция о проблемах мигрантов в РФ

Онлайн-конференция о проблемах мигрантов в РФ - РИА Новости, 02.12.2021

Онлайн-конференция о проблемах мигрантов в РФ

6 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Мигранты в России: проблемы и перспективы".

2021-12-02T17:53

2021-12-02T17:53

2021-12-02T19:18

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Задать вопросУчастники:- президент Федерации мигрантов России Вадим КОЖЕНОВ;- руководитель представительства Агентства внешней трудовой миграции Узбекистана Саиднумон МАНСУРОВ;- начальник отдела по работе с трудовыми мигрантами представительства Министерства труда Таджикистана Шухратджон ШЕРАЛИЕВ.Экономика России постепенно восстановляется после пандемии, однако во многих сферах нехватка иностранных кадров на фоне ограничений COVID-19 не восполнена. Кроме того, в миграционной сфере появились нововведения, значительно повлиявшие на статус иностранных граждан.Как реализуется миграционная политика Российской Федерации? Что поменялось в миграционных процессах? Какова ситуация на рынке труда? Каким сферам бизнеса больше всего не хватает иностранных рабочих? С какими проблемами сталкиваются мигранты, вернувшиеся на заработки в Россию?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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