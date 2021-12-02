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Ленинградская область
https://ria.ru/20211202/lenoblast-1761873795.html
Все населенные пункты Ленобласти подключены к сотовой связи
Все населенные пункты Ленобласти подключены к сотовой связи - РИА Новости, 02.12.2021
Все населенные пункты Ленобласти подключены к сотовой связи
Все населенные пункты Ленинградской области в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства" получили доступ к высококачественной сотовой связи, РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:04
2021-12-02T17:04
ленинградская область
тихвинский район
лодейнопольский район
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С.–ПЕТЕРБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Все населенные пункты Ленинградской области в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства" получили доступ к высококачественной сотовой связи, сообщил председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.По его словам, теперь все населённые пункты Ленинградской области с численностью жителей более 250 человек обеспечены мобильной связью и высокоскоростным доступом в Интернет по стандартам 3G/4G. В зоне неуверенного приёма сигнала 3G/4G – 232 населённых пункта с численностью менее 250 человек, а без покрытия мобильной связью 2G – 32 населенных пункта. К 2030 году в рамках программы по оказанию универсальных услуг связи все населённые пункты от 100 до 500 человек будут подключены к мобильному высокоскоростному скоростному Интернету по технологии 4G.Сытник добавил, что около одной тысячи жителей поселков Курба Подпорожского района, Шархиничи Лодейнопольского района и Сарка Тихвинского района теперь могут пользоваться качественной голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом, которых ранее там не было. Базовые станции установлены и запущены в эксплуатацию компанией "Ростелеком" в рамках второго этапа федерального проекта "Устранение цифрового неравенства" (УЦН 2.0), стартовавшего в этом году."Появление современных технологий качественно меняет жизнь людей. Им становятся доступны современные цифровые сервисы: порталы госуслуг, телемедицина и дистанционное образование, онлайн-кинотеатры и многое другое. Сегодня сложно представить жизнь без мобильной связи, именно поэтому государство направляет значительные средства на устранение цифрового неравенства", — отметил Сытник.Программа УЦН 2.0 реализуется по заказу министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и предусматривает появление современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет, в малых населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек. Всего до 2030 года мобильная связь должна стать доступной более чем в 24 тысяч населенных пунктов страны, добавили, в свою очередь, в пресс-службе областной администрации.
https://ria.ru/20211202/lenoblast-1761831996.html
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тихвинский район, лодейнопольский район
17:04 02.12.2021
 

Все населенные пункты Ленобласти подключены к сотовой связи

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина идет по одной из улиц в Москве
Мужчина идет по одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.–ПЕТЕРБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Все населенные пункты Ленинградской области в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства" получили доступ к высококачественной сотовой связи, сообщил председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.
По его словам, теперь все населённые пункты Ленинградской области с численностью жителей более 250 человек обеспечены мобильной связью и высокоскоростным доступом в Интернет по стандартам 3G/4G. В зоне неуверенного приёма сигнала 3G/4G – 232 населённых пункта с численностью менее 250 человек, а без покрытия мобильной связью 2G – 32 населенных пункта. К 2030 году в рамках программы по оказанию универсальных услуг связи все населённые пункты от 100 до 500 человек будут подключены к мобильному высокоскоростному скоростному Интернету по технологии 4G.
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15:12Ленинградская область
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Сытник добавил, что около одной тысячи жителей поселков Курба Подпорожского района, Шархиничи Лодейнопольского района и Сарка Тихвинского района теперь могут пользоваться качественной голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом, которых ранее там не было. Базовые станции установлены и запущены в эксплуатацию компанией "Ростелеком" в рамках второго этапа федерального проекта "Устранение цифрового неравенства" (УЦН 2.0), стартовавшего в этом году.
"Появление современных технологий качественно меняет жизнь людей. Им становятся доступны современные цифровые сервисы: порталы госуслуг, телемедицина и дистанционное образование, онлайн-кинотеатры и многое другое. Сегодня сложно представить жизнь без мобильной связи, именно поэтому государство направляет значительные средства на устранение цифрового неравенства", — отметил Сытник.
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Программа УЦН 2.0 реализуется по заказу министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и предусматривает появление современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет, в малых населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек. Всего до 2030 года мобильная связь должна стать доступной более чем в 24 тысяч населенных пунктов страны, добавили, в свою очередь, в пресс-службе областной администрации.
 
Ленинградская областьТихвинский районЛодейнопольский район
 
 
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