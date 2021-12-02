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Семьям погибших на "Листвяжной" дополнительно выплатят по миллиону рублей
Семьям погибших на "Листвяжной" дополнительно выплатят по миллиону рублей - РИА Новости, 02.12.2021
Семьям погибших на "Листвяжной" дополнительно выплатят по миллиону рублей
Власти Кузбасса выплатят дополнительно по 1 миллиону рублей семьям погибших на "Листвяжной", 400 тысяч рублей тяжело пострадавшим, 200 тысяч рублей пострадавшим РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:10
2021-12-02T10:10
кемеровская область
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Власти Кузбасса выплатят дополнительно по 1 миллиону рублей семьям погибших на "Листвяжной", 400 тысяч рублей тяжело пострадавшим, 200 тысяч рублей пострадавшим в средней и легкой степени, сообщается в Тelegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.Отмечается, что область и муниципалитеты уже выплатили по 250 тысяч рублей семьям погибших, проходящим лечение в больнице - по 150 тысяч рублей, лечащимся амбулаторно - по 75 тысяч рублей. В период простоя шахты зарплату будут получать работники как "Листвяжной", так и подрядных организаций.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
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кемеровская область
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кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
10:10 02.12.2021
 
Семьям погибших на "Листвяжной" дополнительно выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе дополнительно выплатят по миллиону рублей

© РИА Новости / Александр КряжевУказатель на шахту "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Указатель на шахту Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Власти Кузбасса выплатят дополнительно по 1 миллиону рублей семьям погибших на "Листвяжной", 400 тысяч рублей тяжело пострадавшим, 200 тысяч рублей пострадавшим в средней и легкой степени, сообщается в Тelegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

"Правительство Кузбасса выплатит дополнительно по 1 миллиону рублей семьям погибших, 400 тысяч рублей пострадавшим в тяжелом состоянии, 200 тысяч рублей — в состоянии средней и легкой степени тяжести", - сообщил губернатор.

Отмечается, что область и муниципалитеты уже выплатили по 250 тысяч рублей семьям погибших, проходящим лечение в больнице - по 150 тысяч рублей, лечащимся амбулаторно - по 75 тысяч рублей. В период простоя шахты зарплату будут получать работники как "Листвяжной", так и подрядных организаций.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
Автомобиль скорой помощи на территории шахты Листвяжная - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 09:22
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Кемеровская областьАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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