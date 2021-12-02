Семьям погибших на "Листвяжной" дополнительно выплатят по миллиону рублей
Семьям погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе дополнительно выплатят по миллиону рублей
© РИА Новости / Александр КряжевУказатель на шахту "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Власти Кузбасса выплатят дополнительно по 1 миллиону рублей семьям погибших на "Листвяжной", 400 тысяч рублей тяжело пострадавшим, 200 тысяч рублей пострадавшим в средней и легкой степени, сообщается в Тelegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.
"Правительство Кузбасса выплатит дополнительно по 1 миллиону рублей семьям погибших, 400 тысяч рублей пострадавшим в тяжелом состоянии, 200 тысяч рублей — в состоянии средней и легкой степени тяжести", - сообщил губернатор.
Отмечается, что область и муниципалитеты уже выплатили по 250 тысяч рублей семьям погибших, проходящим лечение в больнице - по 150 тысяч рублей, лечащимся амбулаторно - по 75 тысяч рублей. В период простоя шахты зарплату будут получать работники как "Листвяжной", так и подрядных организаций.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.