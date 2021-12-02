https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761857161.html

В Сургутском районе Югры уровень вакцинации от COVID-19 достиг 80 процентов

В Сургутском районе Югры уровень вакцинации от COVID-19 достиг 80 процентов - РИА Новости, 02.12.2021

В Сургутском районе Югры уровень вакцинации от COVID-19 достиг 80 процентов

Уровень вакцинации от коронавирусной инфекции в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа достиг 80% от плана, сообщил РИА Новости начальник службы РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T16:20

2021-12-02T16:20

2021-12-02T16:20

ханты-мансийский автономный округ

общество

сургутский район

нягань

здоровье - общество

ханты-мансийский автономный округ

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Уровень вакцинации от коронавирусной инфекции в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа достиг 80% от плана, сообщил РИА Новости начальник службы по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения райадминистрации Александр Матросов.По его словам, за последние сутки в районе не зарегистрировано ни одного нового случая коронавируса.По последним данным, всего в Югре с начала пандемии зафиксировано 90,1 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 1,7 тысячи пациентов.С 11 октября в Югре обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для призывников, вахтовиков, лиц старше 60 лет, сотрудников правоохранительных органов, медорганизаций, образовательных учреждений, организаций ЖКХ, соцобслуживания и транспортной инфраструктуры, а также муниципальных служащих.С 8 ноября на территории автономного округа начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, объектов торговли и общественного питания, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц. По 5 декабря действует обязательная самоизоляция для жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района, за исключением тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19 или переболел (и у них есть QR-код либо иной документ, выданный врачом и подтверждающий это).

https://ria.ru/20211202/protsenko-1761854100.html

сургутский район

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общество, сургутский район, нягань, здоровье - общество, ханты-мансийский автономный округ, коронавирус covid-19, коронавирус в россии