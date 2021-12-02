https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761778009.html
В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 568 человек
В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 568 человек - РИА Новости, 02.12.2021
В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 568 человек
За сутки в Москве госпитализированы 869 человек с COVID, на ИВЛ находятся 568 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T11:39
2021-12-02T11:39
2021-12-02T11:39
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 869 человек с COVID, на ИВЛ находятся 568 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 3805 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 869 человек. На ИВЛ находятся 568 человек. В городе выздоровели ещё 3634 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 779 716", - говорится в сообщении.Отмечается, в столице скончались 92 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19
В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 568 человек
В Москве на аппаратах ИВЛ лечатся 568 человек, еще 869 госпитализировали с COVID-19