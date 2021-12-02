https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761748270.html

В Ростуризме выразили надежду, что "омикрон" не осложнит ситуацию в отрасли

В Ростуризме выразили надежду, что "омикрон" не осложнит ситуацию в отрасли - РИА Новости, 02.12.2021

В Ростуризме выразили надежду, что "омикрон" не осложнит ситуацию в отрасли

Ситуация с выявлением нового штамма коронавируса COVID-19 "омикрон" может повлиять на туристические потоки, однако пока никаких ограничений по поездкам по таким РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T08:20

2021-12-02T08:20

2021-12-02T08:20

туризм

общество

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

зарина догузова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585315780_0:10:3004:1700_1920x0_80_0_0_6664b4358623c99b19515a7988e2b012.jpg

МАДРИД, 2 дек – РИА Новости, Елена Шестернина. Ситуация с выявлением нового штамма коронавируса COVID-19 "омикрон" может повлиять на туристические потоки, однако пока никаких ограничений по поездкам по таким популярным направлениям, как Египет и Турция, в РФ не вводилось, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на полях Генеральной Ассамблеи Всемирной туристcкой организации (UNWTO) в Мадриде.Она уточнила, что пока никаких ограничений по поездкам по популярным направлениям – в Турцию и Египет - в России не вводилось."У нас есть список стран, с которыми возобновлено регулярное авиасообщение, соответственно, в эти страны наши граждане могут летать, если, конечно, страна готова принимать с туристическими целями. Вместе с тем, мы просим туристов внимательно оценивать текущую ситуацию, учитывать рекомендации Роспотребнадзора и МИД. При принятии решений о поездках за рубеж мы просим туристов обязательно приобретать страховки, которые в том числе покрывают расходы на лечение от COVID-19. Мы также рекомендуем страховаться от возможного невыезда за рубеж", - добавила она.Ранее ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Ряд стран вводят новые ограничительные меры в связи с его обнаружением.

https://realty.ria.ru/20211124/turproekty-1760504965.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, зарина догузова, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса