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Туризм
https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761748270.html
В Ростуризме выразили надежду, что "омикрон" не осложнит ситуацию в отрасли
В Ростуризме выразили надежду, что "омикрон" не осложнит ситуацию в отрасли - РИА Новости, 02.12.2021
В Ростуризме выразили надежду, что "омикрон" не осложнит ситуацию в отрасли
Ситуация с выявлением нового штамма коронавируса COVID-19 "омикрон" может повлиять на туристические потоки, однако пока никаких ограничений по поездкам по таким РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T08:20
2021-12-02T08:20
туризм
общество
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
зарина догузова
россия
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МАДРИД, 2 дек – РИА Новости, Елена Шестернина. Ситуация с выявлением нового штамма коронавируса COVID-19 "омикрон" может повлиять на туристические потоки, однако пока никаких ограничений по поездкам по таким популярным направлениям, как Египет и Турция, в РФ не вводилось, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на полях Генеральной Ассамблеи Всемирной туристcкой организации (UNWTO) в Мадриде.Она уточнила, что пока никаких ограничений по поездкам по популярным направлениям – в Турцию и Египет - в России не вводилось."У нас есть список стран, с которыми возобновлено регулярное авиасообщение, соответственно, в эти страны наши граждане могут летать, если, конечно, страна готова принимать с туристическими целями. Вместе с тем, мы просим туристов внимательно оценивать текущую ситуацию, учитывать рекомендации Роспотребнадзора и МИД. При принятии решений о поездках за рубеж мы просим туристов обязательно приобретать страховки, которые в том числе покрывают расходы на лечение от COVID-19. Мы также рекомендуем страховаться от возможного невыезда за рубеж", - добавила она.Ранее ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Ряд стран вводят новые ограничительные меры в связи с его обнаружением.
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общество, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, зарина догузова, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
08:20 02.12.2021
 
В Ростуризме выразили надежду, что "омикрон" не осложнит ситуацию в отрасли

Глава Ростуризма Догузова выразила надежду, что "омикрон" не осложнит ситуацию в отрасли

© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на заседании Совета Федерации
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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МАДРИД, 2 дек – РИА Новости, Елена Шестернина. Ситуация с выявлением нового штамма коронавируса COVID-19 "омикрон" может повлиять на туристические потоки, однако пока никаких ограничений по поездкам по таким популярным направлениям, как Египет и Турция, в РФ не вводилось, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на полях Генеральной Ассамблеи Всемирной туристcкой организации (UNWTO) в Мадриде.
"Безусловно, такое опасение есть, но надеюсь, что этот штамм окажется не таким опасным, как сейчас представляется, и не приведет к еще более тяжелым последствиям", - заявила Догузова, отвечая на вопрос, повлияет ли ситуация с новым штаммом на туристический сектор.
Она уточнила, что пока никаких ограничений по поездкам по популярным направлениям – в Турцию и Египет - в России не вводилось.
"У нас есть список стран, с которыми возобновлено регулярное авиасообщение, соответственно, в эти страны наши граждане могут летать, если, конечно, страна готова принимать с туристическими целями. Вместе с тем, мы просим туристов внимательно оценивать текущую ситуацию, учитывать рекомендации Роспотребнадзора и МИД. При принятии решений о поездках за рубеж мы просим туристов обязательно приобретать страховки, которые в том числе покрывают расходы на лечение от COVID-19. Мы также рекомендуем страховаться от возможного невыезда за рубеж", - добавила она.
Ранее ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Ряд стран вводят новые ограничительные меры в связи с его обнаружением.
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ТуризмОбществоВОЗФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмЗарина ДогузоваРоссияКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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