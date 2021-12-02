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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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Власти Приморья опровергли сообщения об отмене QR-кодов для посещения ТЦ
Власти Приморья опровергли сообщения об отмене QR-кодов для посещения ТЦ - РИА Новости, 02.12.2021
Власти Приморья опровергли сообщения об отмене QR-кодов для посещения ТЦ
Власти Приморья опровергли информацию о том, что торговые центры в регионе теперь разрешено посещать без QR-кодов. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:22
2021-12-02T10:22
распространение коронавируса
общество
приморский край
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Власти Приморья опровергли информацию о том, что торговые центры в регионе теперь разрешено посещать без QR-кодов."В соцсетях и мессенджерах начали распространять информацию о якобы изменениях в региональном постановлении в части посещения торговых центров без QR-кодов. Как уточнили в краевом правительстве, данная информация недостоверна. В крае ежедневно увеличивается количество заболевших COVID-19, в том числе из-за этого пока не планируется вносить соответствующие корректировки", - сообщает правительство Приморья.В Приморье введены QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта. Без QR-кода запрещено посещать промтоварные магазины в торговых центрах, парикмахерские, салоны красоты.Первого декабря в крае начали действовать требования по обязательному предъявлению QR-кода при посещении всех непродовольственных магазинов, в том числе расположенных вне торговых центров. Исключения составляют аптеки и торговые точки с продуктами и товарами первой необходимости.
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общество, приморский край, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:22 02.12.2021
 
Власти Приморья опровергли сообщения об отмене QR-кодов для посещения ТЦ

Правительство Приморья назвало информацию об отмене QR-кодов для посещения ТЦ фейком

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосетитель предъявляет QR-код для проверки
Посетитель предъявляет QR-код для проверки - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Власти Приморья опровергли информацию о том, что торговые центры в регионе теперь разрешено посещать без QR-кодов.
"В соцсетях и мессенджерах начали распространять информацию о якобы изменениях в региональном постановлении в части посещения торговых центров без QR-кодов. Как уточнили в краевом правительстве, данная информация недостоверна. В крае ежедневно увеличивается количество заболевших COVID-19, в том числе из-за этого пока не планируется вносить соответствующие корректировки", - сообщает правительство Приморья.
В Приморье введены QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта. Без QR-кода запрещено посещать промтоварные магазины в торговых центрах, парикмахерские, салоны красоты.
Первого декабря в крае начали действовать требования по обязательному предъявлению QR-кода при посещении всех непродовольственных магазинов, в том числе расположенных вне торговых центров. Исключения составляют аптеки и торговые точки с продуктами и товарами первой необходимости.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
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