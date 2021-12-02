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Власти Приморья опровергли сообщения об отмене QR-кодов для посещения ТЦ

Власти Приморья опровергли сообщения об отмене QR-кодов для посещения ТЦ - РИА Новости, 02.12.2021

Власти Приморья опровергли сообщения об отмене QR-кодов для посещения ТЦ

Власти Приморья опровергли информацию о том, что торговые центры в регионе теперь разрешено посещать без QR-кодов. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T10:22

2021-12-02T10:22

2021-12-02T10:22

распространение коронавируса

общество

приморский край

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Власти Приморья опровергли информацию о том, что торговые центры в регионе теперь разрешено посещать без QR-кодов."В соцсетях и мессенджерах начали распространять информацию о якобы изменениях в региональном постановлении в части посещения торговых центров без QR-кодов. Как уточнили в краевом правительстве, данная информация недостоверна. В крае ежедневно увеличивается количество заболевших COVID-19, в том числе из-за этого пока не планируется вносить соответствующие корректировки", - сообщает правительство Приморья.В Приморье введены QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта. Без QR-кода запрещено посещать промтоварные магазины в торговых центрах, парикмахерские, салоны красоты.Первого декабря в крае начали действовать требования по обязательному предъявлению QR-кода при посещении всех непродовольственных магазинов, в том числе расположенных вне торговых центров. Исключения составляют аптеки и торговые точки с продуктами и товарами первой необходимости.

приморский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, приморский край, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии