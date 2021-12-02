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Андрей Савиных: союзная интеграция выходит на качественно новый уровень
Андрей Савиных: союзная интеграция выходит на качественно новый уровень - РИА Новости, 02.12.2021
Андрей Савиных: союзная интеграция выходит на качественно новый уровень
Сессия Парламентского Собрания выводит развитие союзной интеграции на качественно новый уровень, сказал председатель постоянного комитета по международным делам РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:51
2021-12-02T17:51
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союзное государство
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Сессия Парламентского Собрания выводит развитие союзной интеграции на качественно новый уровень, сказал председатель постоянного комитета по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси, заместитель председателя Парламентского Собрания Андрей Савиных.Он принял участие в состоявшемся в четверг в Минске первом заседании 61-й сессии Парламентского Собрания.По его словам, которые приводит Sputnik, в настоящее время ситуация в мире характеризуется нестабильностью, которая сопряжена с ростом напряженности, что требует координации действий."Нам нужно послать миру четкий сигнал: мы вместе, мы едины и мы готовы к преодолению всех трудностей", – отметил союзный парламентарий.При этом Савиных напомнил, что очередная сессия Парламентского Собрания выводит развитие союзной интеграции на качественно новый уровень, который повышает требования к сотрудничеству между депутатами Белоруссии и России.По его мнению, это требуется, "чтобы обеспечить эффективный законотворческий процесс, который не будет отставать от темпов интеграции на уровне отраслей и различных секторов".
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белоруссия, союзное государство, россия
17:51 02.12.2021
 

Андрей Савиных: союзная интеграция выходит на качественно новый уровень

© Фото : Палата Представителей Национального собрания Республики БеларусьЗампредседателя Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Андрей Савиных
Зампредседателя Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Андрей Савиных - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Фото : Палата Представителей Национального собрания Республики Беларусь
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Сессия Парламентского Собрания выводит развитие союзной интеграции на качественно новый уровень, сказал председатель постоянного комитета по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси, заместитель председателя Парламентского Собрания Андрей Савиных.
Он принял участие в состоявшемся в четверг в Минске первом заседании 61-й сессии Парламентского Собрания.
Депутат Госдумы, глава Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту Артем Туров - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
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По его словам, которые приводит Sputnik, в настоящее время ситуация в мире характеризуется нестабильностью, которая сопряжена с ростом напряженности, что требует координации действий.
"Нам нужно послать миру четкий сигнал: мы вместе, мы едины и мы готовы к преодолению всех трудностей", – отметил союзный парламентарий.
При этом Савиных напомнил, что очередная сессия Парламентского Собрания выводит развитие союзной интеграции на качественно новый уровень, который повышает требования к сотрудничеству между депутатами Белоруссии и России.
По его мнению, это требуется, "чтобы обеспечить эффективный законотворческий процесс, который не будет отставать от темпов интеграции на уровне отраслей и различных секторов".
"Вне всякого сомнения, Союзное государство – это уникальный опыт, который позволяет существенно ускорить очень многие процессы. Все они работают на повышение стабильности, на рост благосостояния и уровня жизни наших стран", – резюмировал Савиных.
 
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