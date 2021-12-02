https://ria.ru/20211202/integratsiya-1761890522.html

Андрей Савиных: союзная интеграция выходит на качественно новый уровень

Андрей Савиных: союзная интеграция выходит на качественно новый уровень - РИА Новости, 02.12.2021

Андрей Савиных: союзная интеграция выходит на качественно новый уровень

Сессия Парламентского Собрания выводит развитие союзной интеграции на качественно новый уровень, сказал председатель постоянного комитета по международным делам РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:51

2021-12-02T17:51

2021-12-02T17:51

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

союзное государство

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733286292_0:27:480:297_1920x0_80_0_0_d8b696506d52890f2922d960a0ef86f6.jpg

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Сессия Парламентского Собрания выводит развитие союзной интеграции на качественно новый уровень, сказал председатель постоянного комитета по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси, заместитель председателя Парламентского Собрания Андрей Савиных.Он принял участие в состоявшемся в четверг в Минске первом заседании 61-й сессии Парламентского Собрания.По его словам, которые приводит Sputnik, в настоящее время ситуация в мире характеризуется нестабильностью, которая сопряжена с ростом напряженности, что требует координации действий."Нам нужно послать миру четкий сигнал: мы вместе, мы едины и мы готовы к преодолению всех трудностей", – отметил союзный парламентарий.При этом Савиных напомнил, что очередная сессия Парламентского Собрания выводит развитие союзной интеграции на качественно новый уровень, который повышает требования к сотрудничеству между депутатами Белоруссии и России.По его мнению, это требуется, "чтобы обеспечить эффективный законотворческий процесс, который не будет отставать от темпов интеграции на уровне отраслей и различных секторов".

https://ria.ru/20211202/turov-1761871012.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, союзное государство, россия