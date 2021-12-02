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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211202/biennale-1761762057.html
Проект павильона на Венецианской биеннале-2022 представили в Минкультуры
Проект павильона на Венецианской биеннале-2022 представили в Минкультуры - РИА Новости, 02.12.2021
Проект павильона на Венецианской биеннале-2022 представили в Минкультуры
Проект российского павильона на Венецианской биеннале 2022 года был представлен на заседании худсовета под председательством замминистра культуры РФ Аллы... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:29
2021-12-02T10:29
культура
венецианская биеннале
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
алла манилова
новости культуры
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Проект российского павильона на Венецианской биеннале 2022 года был представлен на заседании худсовета под председательством замминистра культуры РФ Аллы Маниловой, сообщили в пресс-службе министерства.Куратор выставки Раймундас Малашаускас и художники Александра Сухарева и Кирилл Савченков продемонстрировали этот проект впервые. В основе концепции - зеркальные отражения, химические реакции, исследования пейзажа, звук, фотографии и перформанс.Со своей стороны, Манилова отметила, что Минкультуры будет и дальше поддерживать команду российского павильона на венецианской биеннале. 59-я Венецианская биеннале пройдет с 23 апреля по 27 ноября 2022 года. Биеннале – самый известный мировой форум современного искусства, представляющий основные тенденции художественного мира. Россия имеет свое постоянное представительство в виде официального павильона страны с 1914 года.
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венецианская биеннале, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), алла манилова, новости культуры
10:29 02.12.2021
 
Проект павильона на Венецианской биеннале-2022 представили в Минкультуры

Проект павильона на Венецианской биеннале-2022 представили в Минкультуры России

© Фото : предоставлено Павильоном России, ВенецияПавильон России, сады биеннале, Венеция
Павильон России, сады биеннале, Венеция - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Фото : предоставлено Павильоном России, Венеция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Проект российского павильона на Венецианской биеннале 2022 года был представлен на заседании худсовета под председательством замминистра культуры РФ Аллы Маниловой, сообщили в пресс-службе министерства.
Куратор выставки Раймундас Малашаускас и художники Александра Сухарева и Кирилл Савченков продемонстрировали этот проект впервые. В основе концепции - зеркальные отражения, химические реакции, исследования пейзажа, звук, фотографии и перформанс.
"Наш проект – это переосмысление принципов времени, пронизанное историей русской культуры, научной фантастикой и тенденциями в современных технологиях", – отметил Малашаускас.
Со своей стороны, Манилова отметила, что Минкультуры будет и дальше поддерживать команду российского павильона на венецианской биеннале.
"Мы будем продолжать оказывать команде павильона России на биеннале поддержку, необходимую для дальнейшего развития этого уникального пространства, где богатые традиции нашей культуры встречаются с новыми тенденциями и обретают новые формы", – сказала она.
59-я Венецианская биеннале пройдет с 23 апреля по 27 ноября 2022 года. Биеннале – самый известный мировой форум современного искусства, представляющий основные тенденции художественного мира. Россия имеет свое постоянное представительство в виде официального павильона страны с 1914 года.
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КультураВенецианская биенналеМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Алла МаниловаНовости культуры
 
 
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