https://ria.ru/20211202/biennale-1761762057.html

Проект павильона на Венецианской биеннале-2022 представили в Минкультуры

Проект павильона на Венецианской биеннале-2022 представили в Минкультуры - РИА Новости, 02.12.2021

Проект павильона на Венецианской биеннале-2022 представили в Минкультуры

Проект российского павильона на Венецианской биеннале 2022 года был представлен на заседании худсовета под председательством замминистра культуры РФ Аллы... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T10:29

2021-12-02T10:29

2021-12-02T10:29

культура

венецианская биеннале

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

алла манилова

новости культуры

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Проект российского павильона на Венецианской биеннале 2022 года был представлен на заседании худсовета под председательством замминистра культуры РФ Аллы Маниловой, сообщили в пресс-службе министерства.Куратор выставки Раймундас Малашаускас и художники Александра Сухарева и Кирилл Савченков продемонстрировали этот проект впервые. В основе концепции - зеркальные отражения, химические реакции, исследования пейзажа, звук, фотографии и перформанс.Со своей стороны, Манилова отметила, что Минкультуры будет и дальше поддерживать команду российского павильона на венецианской биеннале. 59-я Венецианская биеннале пройдет с 23 апреля по 27 ноября 2022 года. Биеннале – самый известный мировой форум современного искусства, представляющий основные тенденции художественного мира. Россия имеет свое постоянное представительство в виде официального павильона страны с 1914 года.

https://ria.ru/20191216/1562444712.html

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венецианская биеннале, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), алла манилова, новости культуры