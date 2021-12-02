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Туризм
https://ria.ru/20211202/aeroport-1761765137.html
Из аэропорта Владивостока вылетели задержанные из-за непогоды рейсы
Из аэропорта Владивостока вылетели задержанные из-за непогоды рейсы - РИА Новости, 02.12.2021
Из аэропорта Владивостока вылетели задержанные из-за непогоды рейсы
Международный аэропорт Владивостока в четверг отправил восемь задержанных из-за непогоды самолетов, следует из онлайн-табло авиаузла. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:48
2021-12-02T11:07
владивосток
новости - туризм
туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Международный аэропорт Владивостока в четверг отправил восемь задержанных из-за непогоды самолетов, следует из онлайн-табло авиаузла.Во вторник Приморье накрыл снежный циклон, в среду в аэропорту были задержаны 18 рейсов, несколько местных рейсов отменены. Пассажиры ждали вылетов несколько часов. Прибывшие рейсом из Москвы пассажиры провели в самолете у взлетной полосы несколько часов в ожидании расчистки ВПП и прибытия тягача. Транспортная прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства в сфере обеспечения прав пассажиров АО "Международный аэропорт Владивосток". Все задержанные в среду рейсы вылетели. На утро четверга были задержаны 8 самолетов на прибытие и вылет, несколько внутрикраевых рейсов отменены.По информации на онлайн-табло аэропорта, к вечеру четверга все задержанные рейсы, кроме борта из Нерюнгри, вылетели и прибыли. Самолет должен был прибыть во Владивосток в 17.10 (10.10 мск), но сядет в 20.40 (13.40 мск), обратно вылетит в 21.40 (14.40 мск).
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владивосток, новости - туризм
10:48 02.12.2021 (обновлено: 11:07 02.12.2021)
 
Из аэропорта Владивостока вылетели задержанные из-за непогоды рейсы

Аэропорт Владивостока отправил восемь задержанных из-за снежного циклона рейсов

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева накануне V Восточного экономического форума
Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева накануне V Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Международный аэропорт Владивостока в четверг отправил восемь задержанных из-за непогоды самолетов, следует из онлайн-табло авиаузла.
Во вторник Приморье накрыл снежный циклон, в среду в аэропорту были задержаны 18 рейсов, несколько местных рейсов отменены. Пассажиры ждали вылетов несколько часов. Прибывшие рейсом из Москвы пассажиры провели в самолете у взлетной полосы несколько часов в ожидании расчистки ВПП и прибытия тягача. Транспортная прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства в сфере обеспечения прав пассажиров АО "Международный аэропорт Владивосток". Все задержанные в среду рейсы вылетели. На утро четверга были задержаны 8 самолетов на прибытие и вылет, несколько внутрикраевых рейсов отменены.
По информации на онлайн-табло аэропорта, к вечеру четверга все задержанные рейсы, кроме борта из Нерюнгри, вылетели и прибыли. Самолет должен был прибыть во Владивосток в 17.10 (10.10 мск), но сядет в 20.40 (13.40 мск), обратно вылетит в 21.40 (14.40 мск).
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