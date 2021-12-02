https://ria.ru/20211202/aeroport-1761765137.html

Из аэропорта Владивостока вылетели задержанные из-за непогоды рейсы

Из аэропорта Владивостока вылетели задержанные из-за непогоды рейсы - РИА Новости, 02.12.2021

Из аэропорта Владивостока вылетели задержанные из-за непогоды рейсы

Международный аэропорт Владивостока в четверг отправил восемь задержанных из-за непогоды самолетов, следует из онлайн-табло авиаузла. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T10:48

2021-12-02T10:48

2021-12-02T11:07

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Международный аэропорт Владивостока в четверг отправил восемь задержанных из-за непогоды самолетов, следует из онлайн-табло авиаузла.Во вторник Приморье накрыл снежный циклон, в среду в аэропорту были задержаны 18 рейсов, несколько местных рейсов отменены. Пассажиры ждали вылетов несколько часов. Прибывшие рейсом из Москвы пассажиры провели в самолете у взлетной полосы несколько часов в ожидании расчистки ВПП и прибытия тягача. Транспортная прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства в сфере обеспечения прав пассажиров АО "Международный аэропорт Владивосток". Все задержанные в среду рейсы вылетели. На утро четверга были задержаны 8 самолетов на прибытие и вылет, несколько внутрикраевых рейсов отменены.По информации на онлайн-табло аэропорта, к вечеру четверга все задержанные рейсы, кроме борта из Нерюнгри, вылетели и прибыли. Самолет должен был прибыть во Владивосток в 17.10 (10.10 мск), но сядет в 20.40 (13.40 мск), обратно вылетит в 21.40 (14.40 мск).

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владивосток, новости - туризм