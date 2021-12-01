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Религия
https://ria.ru/20211201/zhertvovat-1761702479.html
Москвичи стали охотнее жертвовать онлайн, считает эксперт
Москвичи стали охотнее жертвовать онлайн, считает эксперт - РИА Новости, 01.12.2021
Москвичи стали охотнее жертвовать онлайн, считает эксперт
Последние четыре года растет сумма пожертвований на проекты столичной православной службы помощи "Милосердие", люди стали чаще жертвовать онлайн, рассказала РИА РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T18:23
2021-12-01T18:23
религия
россия
религия
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Последние четыре года растет сумма пожертвований на проекты столичной православной службы помощи "Милосердие", люди стали чаще жертвовать онлайн, рассказала РИА Новости руководитель отдела благотворительных программ "Милосердия" Владлена Калашникова."Последние четыре года мы наблюдаем стабильный рост пожертвований. Это хорошо видно на примере нашего титульного юридического лица - региональной общественной организации "Милосердие". В 2017 году сумма пожертвований, полученных РОО "Милосердие", составила 117 миллионов рублей. При этом резкий скачок частных пожертвований мы отметили, когда запустили новый сайт службы, позволяющий удобно делать разовые и регулярные пожертвования. В 2020 году мы планируем собрать около 200 миллионов рублей", - сказала Калашникова.Она отметила, за период с 2017 по 2021 средняя сумма пожертвований РОО "Милосердие" через сайт выросла почти в два раза: в 2021 году она составляет 928 рублей."Мы связываем рост пожертвований с тем, что наши благотворители перестали бояться онлайн-платежей, освоили QR-коды, поэтому помогать оперативно и дистанционно стало проще и быстрее", - пояснила представитель фонда.Она отметила, что во время пандемии, особенно в период первого локдауна, весной 2020 года, в службе "наблюдали небывалый всплеск пожертвований - нам звонили компании и частные лица, все хотели помочь людям, оказавшимся в беде"."Мы искренне благодарим наших жертвователей за отзывчивость и готовность помогать тем, кому труднее, даже в нынешнее непростое время", - сказала она.Региональная общественная организация (РОО) "Милосердие" — титульное юридическое лицо одноименной "крупнейшей православной социальной службы помощи в России, которая на постоянной основе оказывает поддержку 27 долгосрочным социальным проектам", пояснили в пресс-службе организации. Среди проектов "Милосердия" - детская выездная паллиативная служба, Свято-Спиридоньевская богадельня для одиноких стариков и инвалидов, кризисный центр для беременных и женщин с детьми "Дом для мамы", московский социальный центр помощи бездомным "Ангар спасения".
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россия, религия
18:23 01.12.2021
 

Москвичи стали охотнее жертвовать онлайн, считает эксперт

© РИА НовостиЯщик для пожертвований
Ящик для пожертвований - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Последние четыре года растет сумма пожертвований на проекты столичной православной службы помощи "Милосердие", люди стали чаще жертвовать онлайн, рассказала РИА Новости руководитель отдела благотворительных программ "Милосердия" Владлена Калашникова.
"Последние четыре года мы наблюдаем стабильный рост пожертвований. Это хорошо видно на примере нашего титульного юридического лица - региональной общественной организации "Милосердие". В 2017 году сумма пожертвований, полученных РОО "Милосердие", составила 117 миллионов рублей. При этом резкий скачок частных пожертвований мы отметили, когда запустили новый сайт службы, позволяющий удобно делать разовые и регулярные пожертвования. В 2020 году мы планируем собрать около 200 миллионов рублей", - сказала Калашникова.
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Она отметила, за период с 2017 по 2021 средняя сумма пожертвований РОО "Милосердие" через сайт выросла почти в два раза: в 2021 году она составляет 928 рублей.
"Мы связываем рост пожертвований с тем, что наши благотворители перестали бояться онлайн-платежей, освоили QR-коды, поэтому помогать оперативно и дистанционно стало проще и быстрее", - пояснила представитель фонда.
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Она отметила, что во время пандемии, особенно в период первого локдауна, весной 2020 года, в службе "наблюдали небывалый всплеск пожертвований - нам звонили компании и частные лица, все хотели помочь людям, оказавшимся в беде".
"Мы искренне благодарим наших жертвователей за отзывчивость и готовность помогать тем, кому труднее, даже в нынешнее непростое время", - сказала она.
Региональная общественная организация (РОО) "Милосердие" — титульное юридическое лицо одноименной "крупнейшей православной социальной службы помощи в России, которая на постоянной основе оказывает поддержку 27 долгосрочным социальным проектам", пояснили в пресс-службе организации. Среди проектов "Милосердия" - детская выездная паллиативная служба, Свято-Спиридоньевская богадельня для одиноких стариков и инвалидов, кризисный центр для беременных и женщин с детьми "Дом для мамы", московский социальный центр помощи бездомным "Ангар спасения".
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