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Захарова назвала слова британского военного о российской угрозе дикими
Захарова назвала слова британского военного о российской угрозе дикими - РИА Новости, 01.12.2021
Захарова назвала слова британского военного о российской угрозе дикими
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "дикими" слова ныне бывшего начальника генштаба Великобритании о российской угрозе. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:05
2021-12-01T13:05
в мире
великобритания
прибалтика
мария захарова
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "дикими" слова ныне бывшего начальника генштаба Великобритании о российской угрозе.За несколько дней до своей отставки глава генштаба Великобритании Ник Картер заявил, что считает "угрозы", исходящие от России, более серьезными, чем экстремизм."Дикие заявления... Эти рассуждения не имеют ничего общего с реальностью и выглядят, скорее, эмоциональными размышлизмами, которые навеяны были ложным восприятием действительности", - сказала Захарова во время брифинга.Она подчеркнула, что подобная конфронтационная риторика вряд ли станет основой для стабилизации отношений Великобритании и России.По ее словам, британские власти таким образом могут судорожно искать оправданием масштабов своей деструктивной, дестабилизирующей деятельности в Прибалтике, на Украине, в других регионах мира.
https://ria.ru/20211130/agressiya-1761520973.html
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в мире, великобритания, прибалтика, мария захарова, россия
13:05 01.12.2021
 
Захарова назвала слова британского военного о российской угрозе дикими

Официальный представитель МИД Захарова назвала слова Картера о российской угрозе дикими

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "дикими" слова ныне бывшего начальника генштаба Великобритании о российской угрозе.
За несколько дней до своей отставки глава генштаба Великобритании Ник Картер заявил, что считает "угрозы", исходящие от России, более серьезными, чем экстремизм.
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"Дикие заявления... Эти рассуждения не имеют ничего общего с реальностью и выглядят, скорее, эмоциональными размышлизмами, которые навеяны были ложным восприятием действительности", - сказала Захарова во время брифинга.
Она подчеркнула, что подобная конфронтационная риторика вряд ли станет основой для стабилизации отношений Великобритании и России.
По ее словам, британские власти таким образом могут судорожно искать оправданием масштабов своей деструктивной, дестабилизирующей деятельности в Прибалтике, на Украине, в других регионах мира.
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В миреВеликобританияПрибалтикаМария ЗахароваРоссия
 
 
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