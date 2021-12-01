https://ria.ru/20211201/ugroza-1761625089.html

Захарова назвала слова британского военного о российской угрозе дикими

Захарова назвала слова британского военного о российской угрозе дикими - РИА Новости, 01.12.2021

Захарова назвала слова британского военного о российской угрозе дикими

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "дикими" слова ныне бывшего начальника генштаба Великобритании о российской угрозе. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:05

2021-12-01T13:05

2021-12-01T13:05

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "дикими" слова ныне бывшего начальника генштаба Великобритании о российской угрозе.За несколько дней до своей отставки глава генштаба Великобритании Ник Картер заявил, что считает "угрозы", исходящие от России, более серьезными, чем экстремизм."Дикие заявления... Эти рассуждения не имеют ничего общего с реальностью и выглядят, скорее, эмоциональными размышлизмами, которые навеяны были ложным восприятием действительности", - сказала Захарова во время брифинга.Она подчеркнула, что подобная конфронтационная риторика вряд ли станет основой для стабилизации отношений Великобритании и России.По ее словам, британские власти таким образом могут судорожно искать оправданием масштабов своей деструктивной, дестабилизирующей деятельности в Прибалтике, на Украине, в других регионах мира.

https://ria.ru/20211130/agressiya-1761520973.html

https://ria.ru/20211130/respublikantsy-1761373010.html

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россия

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в мире, великобритания, прибалтика, мария захарова, россия