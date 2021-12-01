https://ria.ru/20211201/ugroza-1761568626.html

Исследование Института Рейгана показало, что американцы боятся Китая

Исследование Института Рейгана показало, что американцы боятся Китая - РИА Новости, 01.12.2021

Исследование Института Рейгана показало, что американцы боятся Китая

Больше половины американцев считают Китай самой большой угрозой США и только 14% - Россию, сообщает телеканал Fox со ссылкой на исследование, проведенное... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T05:20

2021-12-01T05:20

2021-12-01T05:21

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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Больше половины американцев считают Китай самой большой угрозой США и только 14% - Россию, сообщает телеканал Fox со ссылкой на исследование, проведенное Институтом Рональда Рейгана."В первый раз в нашем исследовании большинство американского народа идентифицировало единственную страну в качестве величайшей угрозы Соединенным Штатам - Китай", - приводит Fox выдержки из сообщения института.На вопрос, какую страну они видят самой большой угрозой США, 52% респондентов назвали Китай и только 14% - Россию, сообщил институт. Для сравнения он привел данные 2018 года, когда главную угрозу в Китае видели 21% американцев, а 30% указали на Россию.

https://ria.ru/20211201/gonka-1761564541.html

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китай

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в мире, сша, китай, россия