https://ria.ru/20211201/ugroza-1761568626.html
Исследование Института Рейгана показало, что американцы боятся Китая
Исследование Института Рейгана показало, что американцы боятся Китая - РИА Новости, 01.12.2021
Исследование Института Рейгана показало, что американцы боятся Китая
Больше половины американцев считают Китай самой большой угрозой США и только 14% - Россию, сообщает телеканал Fox со ссылкой на исследование, проведенное... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T05:20
2021-12-01T05:20
2021-12-01T05:21
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Больше половины американцев считают Китай самой большой угрозой США и только 14% - Россию, сообщает телеканал Fox со ссылкой на исследование, проведенное Институтом Рональда Рейгана."В первый раз в нашем исследовании большинство американского народа идентифицировало единственную страну в качестве величайшей угрозы Соединенным Штатам - Китай", - приводит Fox выдержки из сообщения института.На вопрос, какую страну они видят самой большой угрозой США, 52% респондентов назвали Китай и только 14% - Россию, сообщил институт. Для сравнения он привел данные 2018 года, когда главную угрозу в Китае видели 21% американцев, а 30% указали на Россию.
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в мире, сша, китай, россия
05:20 01.12.2021 (обновлено: 05:21 01.12.2021)
Исследование Института Рейгана показало, что американцы боятся Китая
Исследование Института Рейгана показало, что 52 процента американцев считают Китай угрозой