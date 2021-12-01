https://ria.ru/20211201/ubiystvo-1761581638.html

Житель Забайкалья получил 19 лет колонии за убийство жены и кошки

Житель Забайкалья получил 19 лет колонии за убийство жены и кошки - РИА Новости, 01.12.2021

Житель Забайкалья получил 19 лет колонии за убийство жены и кошки

Суд приговорил жителя посёлка Новопавловка Петровск-Забайкальского района Сергея Воронина к 19 годам колонии за убийство жены и кошки на глазах у детей,... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T09:46

2021-12-01T09:46

2021-12-01T09:46

происшествия

забайкальский край

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg

ЧИТА, 1 дек - РИА Новости. Суд приговорил жителя посёлка Новопавловка Петровск-Забайкальского района Сергея Воронина к 19 годам колонии за убийство жены и кошки на глазах у детей, сообщили в пресс-службе СУСК России по Забайкальскому краю."Как установлено следствием и судом, в декабре 2020 года в поселке Новопавловка Петровск-Забайкальского района Воронин в своём доме в состоянии алкогольного опьянения после конфликта с женой избил её ногами, обутыми в ботинки, и угрожал женщине убийством. В это же время Воронин в подтверждение угрозы убийством, на глазах жены и трех малолетних детей задушил кошку. Ещё через несколько часов Воронин в присутствии детей напал на жену и задушил её электрическим проводом. После этого заставил свою 10-летнюю дочь помочь оттащить тело убитой, а затем угрожал дочери убийством, если она расскажет о преступлении", - говорится в сообщении.Отмечается, что в соответствии с заключением судебной психолого-психиатрической экспертизы Воронин признан судом вменяемым. Для минимизации последствий совершенных преступлений в отношении пострадавшей девочки проведен комплекс реабилитационных мероприятий с участием специалистов-психологов."Приговором суда Воронину назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211128/vologda-1761138036.html

https://ria.ru/20211126/vladivostok-1760824761.html

забайкальский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, забайкальский край, россия