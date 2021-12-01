https://ria.ru/20211201/ubiystvo-1761581638.html
Житель Забайкалья получил 19 лет колонии за убийство жены и кошки
Житель Забайкалья получил 19 лет колонии за убийство жены и кошки - РИА Новости, 01.12.2021
Житель Забайкалья получил 19 лет колонии за убийство жены и кошки
Суд приговорил жителя посёлка Новопавловка Петровск-Забайкальского района Сергея Воронина к 19 годам колонии за убийство жены и кошки на глазах у детей,... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T09:46
2021-12-01T09:46
2021-12-01T09:46
происшествия
забайкальский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
ЧИТА, 1 дек - РИА Новости. Суд приговорил жителя посёлка Новопавловка Петровск-Забайкальского района Сергея Воронина к 19 годам колонии за убийство жены и кошки на глазах у детей, сообщили в пресс-службе СУСК России по Забайкальскому краю."Как установлено следствием и судом, в декабре 2020 года в поселке Новопавловка Петровск-Забайкальского района Воронин в своём доме в состоянии алкогольного опьянения после конфликта с женой избил её ногами, обутыми в ботинки, и угрожал женщине убийством. В это же время Воронин в подтверждение угрозы убийством, на глазах жены и трех малолетних детей задушил кошку. Ещё через несколько часов Воронин в присутствии детей напал на жену и задушил её электрическим проводом. После этого заставил свою 10-летнюю дочь помочь оттащить тело убитой, а затем угрожал дочери убийством, если она расскажет о преступлении", - говорится в сообщении.Отмечается, что в соответствии с заключением судебной психолого-психиатрической экспертизы Воронин признан судом вменяемым. Для минимизации последствий совершенных преступлений в отношении пострадавшей девочки проведен комплекс реабилитационных мероприятий с участием специалистов-психологов."Приговором суда Воронину назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211128/vologda-1761138036.html
https://ria.ru/20211126/vladivostok-1760824761.html
забайкальский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, забайкальский край, россия
Житель Забайкалья получил 19 лет колонии за убийство жены и кошки
Житель Забайкалья получил 19 лет колонии за убийство жены и кошки в присутствии детей
ЧИТА, 1 дек - РИА Новости.
Суд приговорил жителя посёлка Новопавловка Петровск-Забайкальского района Сергея Воронина к 19 годам колонии за убийство жены и кошки на глазах у детей, сообщили в пресс-службе СУСК России по Забайкальскому краю
.
"Как установлено следствием и судом, в декабре 2020 года в поселке Новопавловка Петровск-Забайкальского района Воронин в своём доме в состоянии алкогольного опьянения после конфликта с женой избил её ногами, обутыми в ботинки, и угрожал женщине убийством. В это же время Воронин в подтверждение угрозы убийством, на глазах жены и трех малолетних детей задушил кошку. Ещё через несколько часов Воронин в присутствии детей напал на жену и задушил её электрическим проводом. После этого заставил свою 10-летнюю дочь помочь оттащить тело убитой, а затем угрожал дочери убийством, если она расскажет о преступлении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с заключением судебной психолого-психиатрической экспертизы Воронин признан судом вменяемым. Для минимизации последствий совершенных преступлений в отношении пострадавшей девочки проведен комплекс реабилитационных мероприятий с участием специалистов-психологов.
"Приговором суда Воронину назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - уточнили в пресс-службе.