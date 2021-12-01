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Житель Забайкалья получил 19 лет колонии за убийство жены и кошки
Житель Забайкалья получил 19 лет колонии за убийство жены и кошки - РИА Новости, 01.12.2021
Житель Забайкалья получил 19 лет колонии за убийство жены и кошки
Суд приговорил жителя посёлка Новопавловка Петровск-Забайкальского района Сергея Воронина к 19 годам колонии за убийство жены и кошки на глазах у детей,... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T09:46
2021-12-01T09:46
происшествия
забайкальский край
россия
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ЧИТА, 1 дек - РИА Новости. Суд приговорил жителя посёлка Новопавловка Петровск-Забайкальского района Сергея Воронина к 19 годам колонии за убийство жены и кошки на глазах у детей, сообщили в пресс-службе СУСК России по Забайкальскому краю."Как установлено следствием и судом, в декабре 2020 года в поселке Новопавловка Петровск-Забайкальского района Воронин в своём доме в состоянии алкогольного опьянения после конфликта с женой избил её ногами, обутыми в ботинки, и угрожал женщине убийством. В это же время Воронин в подтверждение угрозы убийством, на глазах жены и трех малолетних детей задушил кошку. Ещё через несколько часов Воронин в присутствии детей напал на жену и задушил её электрическим проводом. После этого заставил свою 10-летнюю дочь помочь оттащить тело убитой, а затем угрожал дочери убийством, если она расскажет о преступлении", - говорится в сообщении.Отмечается, что в соответствии с заключением судебной психолого-психиатрической экспертизы Воронин признан судом вменяемым. Для минимизации последствий совершенных преступлений в отношении пострадавшей девочки проведен комплекс реабилитационных мероприятий с участием специалистов-психологов."Приговором суда Воронину назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211128/vologda-1761138036.html
https://ria.ru/20211126/vladivostok-1760824761.html
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происшествия, забайкальский край, россия
09:46 01.12.2021
 
Житель Забайкалья получил 19 лет колонии за убийство жены и кошки

Житель Забайкалья получил 19 лет колонии за убийство жены и кошки в присутствии детей

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЧИТА, 1 дек - РИА Новости. Суд приговорил жителя посёлка Новопавловка Петровск-Забайкальского района Сергея Воронина к 19 годам колонии за убийство жены и кошки на глазах у детей, сообщили в пресс-службе СУСК России по Забайкальскому краю.
"Как установлено следствием и судом, в декабре 2020 года в поселке Новопавловка Петровск-Забайкальского района Воронин в своём доме в состоянии алкогольного опьянения после конфликта с женой избил её ногами, обутыми в ботинки, и угрожал женщине убийством. В это же время Воронин в подтверждение угрозы убийством, на глазах жены и трех малолетних детей задушил кошку. Ещё через несколько часов Воронин в присутствии детей напал на жену и задушил её электрическим проводом. После этого заставил свою 10-летнюю дочь помочь оттащить тело убитой, а затем угрожал дочери убийством, если она расскажет о преступлении", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в соответствии с заключением судебной психолого-психиатрической экспертизы Воронин признан судом вменяемым. Для минимизации последствий совершенных преступлений в отношении пострадавшей девочки проведен комплекс реабилитационных мероприятий с участием специалистов-психологов.
"Приговором суда Воронину назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - уточнили в пресс-службе.
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