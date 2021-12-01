https://ria.ru/20211201/tovary-1761559530.html

В России начали наказывать за поддельную маркировку товаров

В России начали наказывать за поддельную маркировку товаров - РИА Новости, 01.12.2021

В России начали наказывать за поддельную маркировку товаров

В России со вторника вступили в силу поправки к уголовному кодексу и КоАП РФ, которые предусматривают уголовную ответственность за производство и оборот товаров РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T00:26

2021-12-01T00:26

2021-12-01T00:26

общество

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В России со вторника вступили в силу поправки к уголовному кодексу и КоАП РФ, которые предусматривают уголовную ответственность за производство и оборот товаров с поддельной маркировкой, а также административную – за нарушение требований маркировки препаратов для медицинского применения.В частности, согласно 293-ФЗ вводятся дополнения в уголовную статью 171.1 "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ". Теперь появилась ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров и продукции с использованием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров.Согласно изменениям, если ущерб от соответствующей деятельности превысит 400 тысяч рублей, то штраф составит до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет. В качестве альтернативного наказания возможны принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы до 3 лет со штрафом до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев.За действия "по предварительному сговору" штраф составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет. Альтернатива –принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок со штрафом до 100 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 1 года либо без такового.В случае же, когда действует уже организованная группа или ущерб превысит 1,5 миллиона рублей, штраф составит 200-500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 до 3 лет. Преступники также могут быть наказаны принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.Кроме того, с 1 декабря вступили в силу поправки к КоАП, устанавливающие административную ответственность за производство и продажу лекарств без средств идентификации либо с нарушением правил их нанесения. Также будет назначаться наказание за ввод в оборот товаров с нарушением требований по маркировке или нанесению информации, или если оператору государственной информационной системы не будут предоставлены сведения (или предоставлены не вовремя) о товарах, подлежащих маркировке.

https://ria.ru/20211201/markirovka-1761558943.html

https://ria.ru/20211201/moloko-1761558515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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