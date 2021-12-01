Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211201/tovary-1761559530.html
В России начали наказывать за поддельную маркировку товаров
В России начали наказывать за поддельную маркировку товаров - РИА Новости, 01.12.2021
В России начали наказывать за поддельную маркировку товаров
В России со вторника вступили в силу поправки к уголовному кодексу и КоАП РФ, которые предусматривают уголовную ответственность за производство и оборот товаров РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T00:26
2021-12-01T00:26
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155146/69/1551466965_0:274:2667:1774_1920x0_80_0_0_56913f0ac92e0e4368f31255ebc0038e.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В России со вторника вступили в силу поправки к уголовному кодексу и КоАП РФ, которые предусматривают уголовную ответственность за производство и оборот товаров с поддельной маркировкой, а также административную – за нарушение требований маркировки препаратов для медицинского применения.В частности, согласно 293-ФЗ вводятся дополнения в уголовную статью 171.1 "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ". Теперь появилась ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров и продукции с использованием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров.Согласно изменениям, если ущерб от соответствующей деятельности превысит 400 тысяч рублей, то штраф составит до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет. В качестве альтернативного наказания возможны принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы до 3 лет со штрафом до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев.За действия "по предварительному сговору" штраф составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет. Альтернатива –принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок со штрафом до 100 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 1 года либо без такового.В случае же, когда действует уже организованная группа или ущерб превысит 1,5 миллиона рублей, штраф составит 200-500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 до 3 лет. Преступники также могут быть наказаны принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.Кроме того, с 1 декабря вступили в силу поправки к КоАП, устанавливающие административную ответственность за производство и продажу лекарств без средств идентификации либо с нарушением правил их нанесения. Также будет назначаться наказание за ввод в оборот товаров с нарушением требований по маркировке или нанесению информации, или если оператору государственной информационной системы не будут предоставлены сведения (или предоставлены не вовремя) о товарах, подлежащих маркировке.
https://ria.ru/20211201/markirovka-1761558943.html
https://ria.ru/20211201/moloko-1761558515.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155146/69/1551466965_0:24:2667:2024_1920x0_80_0_0_08fec087394a62911fa2dc8161d04431.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, россия
00:26 01.12.2021
 
В России начали наказывать за поддельную маркировку товаров

В России начали наказывать за производство и оборот товаров с поддельной маркировкой

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДемонстрация цифровой маркировки на табачной продукции
Демонстрация цифровой маркировки на табачной продукции - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В России со вторника вступили в силу поправки к уголовному кодексу и КоАП РФ, которые предусматривают уголовную ответственность за производство и оборот товаров с поддельной маркировкой, а также административную – за нарушение требований маркировки препаратов для медицинского применения.
В частности, согласно 293-ФЗ вводятся дополнения в уголовную статью 171.1 "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ". Теперь появилась ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров и продукции с использованием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров.
Согласно изменениям, если ущерб от соответствующей деятельности превысит 400 тысяч рублей, то штраф составит до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет. В качестве альтернативного наказания возможны принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы до 3 лет со штрафом до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев.
За действия "по предварительному сговору" штраф составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет. Альтернатива –принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок со штрафом до 100 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 1 года либо без такового.
Маркировка обуви - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
00:19
В России ужесточили ответственность за отсутствие маркировки
В случае же, когда действует уже организованная группа или ущерб превысит 1,5 миллиона рублей, штраф составит 200-500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 до 3 лет. Преступники также могут быть наказаны принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
Кроме того, с 1 декабря вступили в силу поправки к КоАП, устанавливающие административную ответственность за производство и продажу лекарств без средств идентификации либо с нарушением правил их нанесения. Также будет назначаться наказание за ввод в оборот товаров с нарушением требований по маркировке или нанесению информации, или если оператору государственной информационной системы не будут предоставлены сведения (или предоставлены не вовремя) о товарах, подлежащих маркировке.
Покупательница выбирает товар в молочном отделе гипермаркета Ашан в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
00:12
В России началась обязательная маркировка ряда молочной продукции
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28В Крыму оценили значение возможного визита Лукашенко
02:20Делегация США и талибы провели переговоры в Катаре
02:17Блинкен и генсек НАТО обсудили поддержку Украины из-за "российской угрозы"
02:17Адвокат объяснила, как быть, если продавец требует наличные, а у вас их нет
02:08Глава ВВС США заявил о гонке вооружений с Китаем
02:08Развеян миф об аккумуляторе смартфона
01:56Глава МИД Британии прокатилась на танке НАТО в Эстонии
01:56Львовский журналист призвал ликвидировать должность Зеленского
01:48На Камчатке напавшую с ножом на брата девушку признали вменяемой
01:32Полиция уточнила число пострадавших при стрельбе в школе в Мичигане
01:25Индексация пенсий и QR-коды: что изменилось в жизни россиян с 1 декабря
01:20Кулеба пригрозил Белоруссии в случае признания Крыма российским
01:16Автоэксперт объяснил, как выбрать правильный привод для авто
00:56Пушков дал Украине совет после предупреждения Путина
00:53В Польше продлили запрет посещения территорий на границе с Белоруссией
00:49Израиль не сможет открыть границы привитым "Спутником V" из-за "омикрона"
00:43Доступ россиян к социально значимым сайтам стал бесплатным
00:36Операторы связи начали проверку регистрации корпоративных sim-карт
00:33В Нью-Йорке состоялась премьера нового фильма Стивена Спилберга
00:33В России ввели досудебную блокировку сайтов, рекламирующих финпирамиды
Лента новостейМолния
В Крыму оценили значение возможного визита ЛукашенкоДелегация США и талибы провели переговоры в КатареБлинкен и генсек НАТО обсудили поддержку Украины из-за "российской угрозы"Адвокат объяснила, как быть, если продавец требует наличные, а у вас их нетГлава ВВС США заявил о гонке вооружений с КитаемРазвеян миф об аккумуляторе смартфонаГлава МИД Британии прокатилась на танке НАТО в ЭстонииЛьвовский журналист призвал ликвидировать должность ЗеленскогоНа Камчатке напавшую с ножом на брата девушку признали вменяемойПолиция уточнила число пострадавших при стрельбе в школе в МичиганеИндексация пенсий и QR-коды: что изменилось в жизни россиян с 1 декабряКулеба пригрозил Белоруссии в случае признания Крыма российскимАвтоэксперт объяснил, как выбрать правильный привод для автоПушков дал Украине совет после предупреждения ПутинаВ Польше продлили запрет посещения территорий на границе с БелоруссиейИзраиль не сможет открыть границы привитым "Спутником V" из-за "омикрона"Доступ россиян к социально значимым сайтам стал бесплатнымОператоры связи начали проверку регистрации корпоративных sim-картВ Нью-Йорке состоялась премьера нового фильма Стивена СпилбергаВ России ввели досудебную блокировку сайтов, рекламирующих финпирамиды