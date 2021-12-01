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https://ria.ru/20211201/stipendii-1761621606.html
Huawei поддержит стипендиями студентов и аспирантов Томского университета
Huawei поддержит стипендиями студентов и аспирантов Томского университета - РИА Новости, 01.12.2021
Huawei поддержит стипендиями студентов и аспирантов Томского университета
По итогам конкурса компании Huawei стипендиальных выплат удостоены 17 перспективных студентов, магистрантов и аспирантов шести факультетов Томского... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:50
2021-12-01T12:50
россия-китай: главное
общество
huawei technologies
томский государственный университет
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МОСКВА, 1 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". По итогам конкурса компании Huawei стипендиальных выплат удостоены 17 перспективных студентов, магистрантов и аспирантов шести факультетов Томского госуниверситета (ТГУ), специализирующихся на изучении современных информационных технологий, сообщает пресс-служба ТГУ.Отмечается, что программа Huawei по поддержке талантливых студентов, демонстрирующих успехи в IT-направлениях, стартовала в ТГУ в 2020 году. При этом к настоящему времени критерии отбора сместились от равноценного учета академических и профессиональных успехов фокус к большему признанию профессиональных компетенций.По истечении периода получения стипендии (для бакалавров, магистров и специалистов это 5 месяцев, для аспирантов – 10 месяцев) представители компании Huaweiпросят победителей выслать небольшие отчеты о проделанной работе. Если студент показывает хорошую результативность и не стоит на месте, в следующем цикле отбора у него повышается шанс получить стипендию повторно.
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общество, huawei technologies, томский государственный университет
12:50 01.12.2021
 

Huawei поддержит стипендиями студентов и аспирантов Томского университета

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". По итогам конкурса компании Huawei стипендиальных выплат удостоены 17 перспективных студентов, магистрантов и аспирантов шести факультетов Томского госуниверситета (ТГУ), специализирующихся на изучении современных информационных технологий, сообщает пресс-служба ТГУ.
Отмечается, что программа Huawei по поддержке талантливых студентов, демонстрирующих успехи в IT-направлениях, стартовала в ТГУ в 2020 году. При этом к настоящему времени критерии отбора сместились от равноценного учета академических и профессиональных успехов фокус к большему признанию профессиональных компетенций.
"В этом году перед вторым туром мы организовали мастер-класс, на котором один из тимлидеров компании "Хуавэй" Сергей Гололобов поделился своим видением, как нужно презентовать научные достижения промышленным партнерам. Многие студенты-участники конкурса приняли участие в этом мастер-классе, что положительно сказалось на общем впечатлении от презентаций второго тура отбора. После выступлений бакалавров и магистров мы получили положительные отзывы от руководителей направлений в компании "Хуавэй"", - рассказала начальник управления международных связей ТГУ Юлия Гашева.
По истечении периода получения стипендии (для бакалавров, магистров и специалистов это 5 месяцев, для аспирантов – 10 месяцев) представители компании Huaweiпросят победителей выслать небольшие отчеты о проделанной работе. Если студент показывает хорошую результативность и не стоит на месте, в следующем цикле отбора у него повышается шанс получить стипендию повторно.
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