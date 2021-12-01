https://ria.ru/20211201/stipendii-1761621606.html

Huawei поддержит стипендиями студентов и аспирантов Томского университета

Huawei поддержит стипендиями студентов и аспирантов Томского университета - РИА Новости, 01.12.2021

Huawei поддержит стипендиями студентов и аспирантов Томского университета

По итогам конкурса компании Huawei стипендиальных выплат удостоены 17 перспективных студентов, магистрантов и аспирантов шести факультетов Томского... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T12:50

2021-12-01T12:50

2021-12-01T12:50

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МОСКВА, 1 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". По итогам конкурса компании Huawei стипендиальных выплат удостоены 17 перспективных студентов, магистрантов и аспирантов шести факультетов Томского госуниверситета (ТГУ), специализирующихся на изучении современных информационных технологий, сообщает пресс-служба ТГУ.Отмечается, что программа Huawei по поддержке талантливых студентов, демонстрирующих успехи в IT-направлениях, стартовала в ТГУ в 2020 году. При этом к настоящему времени критерии отбора сместились от равноценного учета академических и профессиональных успехов фокус к большему признанию профессиональных компетенций.По истечении периода получения стипендии (для бакалавров, магистров и специалистов это 5 месяцев, для аспирантов – 10 месяцев) представители компании Huaweiпросят победителей выслать небольшие отчеты о проделанной работе. Если студент показывает хорошую результативность и не стоит на месте, в следующем цикле отбора у него повышается шанс получить стипендию повторно.

https://ria.ru/20211123/media-1760344022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, huawei technologies, томский государственный университет