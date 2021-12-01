Huawei поддержит стипендиями студентов и аспирантов Томского университета
МОСКВА, 1 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". По итогам конкурса компании Huawei стипендиальных выплат удостоены 17 перспективных студентов, магистрантов и аспирантов шести факультетов Томского госуниверситета (ТГУ), специализирующихся на изучении современных информационных технологий, сообщает пресс-служба ТГУ.
Отмечается, что программа Huawei по поддержке талантливых студентов, демонстрирующих успехи в IT-направлениях, стартовала в ТГУ в 2020 году. При этом к настоящему времени критерии отбора сместились от равноценного учета академических и профессиональных успехов фокус к большему признанию профессиональных компетенций.
"В этом году перед вторым туром мы организовали мастер-класс, на котором один из тимлидеров компании "Хуавэй" Сергей Гололобов поделился своим видением, как нужно презентовать научные достижения промышленным партнерам. Многие студенты-участники конкурса приняли участие в этом мастер-классе, что положительно сказалось на общем впечатлении от презентаций второго тура отбора. После выступлений бакалавров и магистров мы получили положительные отзывы от руководителей направлений в компании "Хуавэй"", - рассказала начальник управления международных связей ТГУ Юлия Гашева.
По истечении периода получения стипендии (для бакалавров, магистров и специалистов это 5 месяцев, для аспирантов – 10 месяцев) представители компании Huaweiпросят победителей выслать небольшие отчеты о проделанной работе. Если студент показывает хорошую результативность и не стоит на месте, в следующем цикле отбора у него повышается шанс получить стипендию повторно.