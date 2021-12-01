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Смоленская область
https://ria.ru/20211201/stantsii-1761643263.html
Сразу две кислородные станции построят в Смоленской области в 2022 году
Сразу две кислородные станции построят в Смоленской области в 2022 году - РИА Новости, 01.12.2021
Сразу две кислородные станции построят в Смоленской области в 2022 году
Уже в следующем году в Смоленской области будут построены две станции по производству медицинского кислорода, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:30
2021-12-01T14:30
смоленская область
смоленская область
алексей островский
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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СМОЛЕНСК, 1 дек – РИА Новости. Уже в следующем году в Смоленской области будут построены две станции по производству медицинского кислорода, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, две модульные станции по производству кислорода будут установлены в Рославльской и Сафоновской центральных районных больницах. На базах учреждений уже проведена подготовительная работа. Выбор именно этих медицинских организаций обусловлен их многопрофильностью и круглогодичной потребностью в получении кислорода пациентами различных отделений, не только перепрофилированных под лечение коронавирусных больных.Глава региона Алексей Островский подчеркнул особую важность установки станций в связи с текущей эпидемиологической ситуацией.
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смоленская область, алексей островский, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:30 01.12.2021
 

Сразу две кислородные станции построят в Смоленской области в 2022 году

© Фото : администрация Смоленской областиГубернатор Смоленской области Алексей Островский во время обсуждения вопроса о создании собственных мощностей производства медицинского кислорода на территории региона
Губернатор Смоленской области Алексей Островский во время обсуждения вопроса о создании собственных мощностей производства медицинского кислорода на территории региона - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© Фото : администрация Смоленской области
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СМОЛЕНСК, 1 дек – РИА Новости. Уже в следующем году в Смоленской области будут построены две станции по производству медицинского кислорода, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, две модульные станции по производству кислорода будут установлены в Рославльской и Сафоновской центральных районных больницах. На базах учреждений уже проведена подготовительная работа. Выбор именно этих медицинских организаций обусловлен их многопрофильностью и круглогодичной потребностью в получении кислорода пациентами различных отделений, не только перепрофилированных под лечение коронавирусных больных.
Глава региона Алексей Островский подчеркнул особую важность установки станций в связи с текущей эпидемиологической ситуацией.
"В первую очередь, мы должны руководствоваться необходимостью обеспечить областные медучреждения необходимым количеством кислорода, поэтому прошу минимизировать период выхода на производство его первой тонны. Собственные кислородные станции позволят удовлетворить потребности сразу двух областных больниц, что даст им возможность больше не зависеть от внешних поставщиков", – сказал губернатор, слова которого цитирует пресс-служба.
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