https://ria.ru/20211201/stantsii-1761643263.html

Сразу две кислородные станции построят в Смоленской области в 2022 году

Сразу две кислородные станции построят в Смоленской области в 2022 году - РИА Новости, 01.12.2021

Сразу две кислородные станции построят в Смоленской области в 2022 году

Уже в следующем году в Смоленской области будут построены две станции по производству медицинского кислорода, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T14:30

2021-12-01T14:30

2021-12-01T14:30

смоленская область

смоленская область

алексей островский

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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СМОЛЕНСК, 1 дек – РИА Новости. Уже в следующем году в Смоленской области будут построены две станции по производству медицинского кислорода, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, две модульные станции по производству кислорода будут установлены в Рославльской и Сафоновской центральных районных больницах. На базах учреждений уже проведена подготовительная работа. Выбор именно этих медицинских организаций обусловлен их многопрофильностью и круглогодичной потребностью в получении кислорода пациентами различных отделений, не только перепрофилированных под лечение коронавирусных больных.Глава региона Алексей Островский подчеркнул особую важность установки станций в связи с текущей эпидемиологической ситуацией.

https://ria.ru/20211111/koronavirus-1758604031.html

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смоленская область, алексей островский, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии