https://ria.ru/20211201/sim-1761578380.html

Регистрацию sim-карт юрлиц на "Госуслугах" могут продлить, пишут СМИ

Регистрацию sim-карт юрлиц на "Госуслугах" могут продлить, пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2021

Регистрацию sim-карт юрлиц на "Госуслугах" могут продлить, пишут СМИ

Минцифры РФ может продлить до февраля 2022 года переходный период для регистрации корпоративных мобильных номеров в Единой системе идентификации и... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T09:19

2021-12-01T09:19

2021-12-01T09:20

общество

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минцифры РФ может продлить до февраля 2022 года переходный период для регистрации корпоративных мобильных номеров в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг), сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.По данным одного из источников издания, переходный период для регистрации корпоративных sim-карт хотят продлить до конца февраля 2022 года. Кроме того, если после окончания переходного периода абонент не успеет зарегистрировать sim-карту, оператор будет вынужден приостановить обслуживание, однако возобновить его можно будет сразу после того, как клиент внесет необходимые данные на "Госуслугах".В Минцифры изданию не стали комментировать эту информацию, отметив только, что "в соответствии с требованиями закона решение о блокировке незарегистрированных sim-карт находится в зоне ответственности операторов связи".Российские операторы связи с 1 декабря должны проверять в ЕСИА внесение сведений о пользователях корпоративных sim-карт, соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце декабря 2020 года.Согласно вступившим с 1 июня поправкам к закону "О связи", все юрлица должны вносить в специальный реестр на "Госуслугах" сведения о пользователях корпоративных sim-карт. Данные о новых корпоративных "симках" нужно вносить в ЕСИА с 1 июня. Уже действующие на 1 июня корпоративные sim-карты следовало зарегистрировать на "Госуслугах" до 30 ноября.С 1 декабря, согласно закону, операторы связи обязаны проверять наличие сведений о пользователях корпоративных "симок" до начала оказания услуг связи. Если эти данные будут отсутствовать или будут недостоверными, компании должны будут отказать таким абонентам в предоставлении услуг связи. Кроме того, оператор должен будет уведомить об этом юрлицо "и в случае отсутствия ответа в установленный срок" исключить из договора абонентский номер.

https://ria.ru/20211201/sim-karty-1761560356.html

https://ria.ru/20211130/sim-karty-1761533010.html

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