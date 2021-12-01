https://ria.ru/20211201/ryazan-1761696775.html
В Рязанской области открылся ДК, построенный в рамках нацпроекта "Культура"
В Рязанской области открылся ДК, построенный в рамках нацпроекта "Культура" - РИА Новости, 01.12.2021
В Рязанской области открылся ДК, построенный в рамках нацпроекта "Культура"
Дом культуры, построенный в рамках национального проекта "Культура", открылся в селе Ровное Рязанского района, сообщает в среду правительство региона. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:58
2021-12-01T17:58
2021-12-01T17:58
рязанская область
общество
рязанская область
рязанский район
николай любимов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154978/43/1549784359_0:35:3003:1724_1920x0_80_0_0_b57032a0cf586071436fc9cc2d4f03cf.jpg
РЯЗАНЬ, 1 дек - РИА Новости. Дом культуры, построенный в рамках национального проекта "Культура", открылся в селе Ровное Рязанского района, сообщает в среду правительство региона.В церемонии открытия принял участие губернатор области Николай Любимов. Глава региона отметил, что инициатива строительства дома культуры исходила от жителей села, и ее удалось быстро претворить в жизнь благодаря национальному проекту.По словам губернатора, в ходе строительства была решена проблема с недобросовестным подрядчиком."Привлекли подрядчика другого, который качественно и в короткие сроки исполнил все обязательства. Молодцы, они применили более современные и качественные материалы, нежели было в свое время предусмотрено проектом 2011 года, все скорректировали. Уверен, что вложенные средства себя оправдают тем, что объект важен для людей и будет востребованным", – сказал глава региона.На строительство дома культуры было выделено более 49 миллионов рублей, в основном федеральных средств. Николай Любимов осмотрел зрительный зал на 150 человек, где установлено современное оборудование, помещения для кружковых занятий, библиотеку, читальный зал.Общаясь с журналистами, глава региона поделился дальнейшими планами по обновлению и укреплению материально-технической базы учреждений культуры в Рязанской области."Будем помогать другим муниципальным образованиям. По нацпроекту "Культура" в области должно быть в ближайшее время построено минимум восемь новых ДК. Со следующего года начинается реализация еще одного проекта, поддержанного президентом, – это капремонт домов культуры в сельской местности. Должны отремонтировать не менее 36 таких учреждений в районах. Это обязательно будет сделано", – заявил Любимов.
https://ria.ru/20211129/most-1761322760.html
https://ria.ru/20211115/ucheba-1759186351.html
рязанская область
рязанский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154978/43/1549784359_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_c2880423cb4997a28c1669245ee1987c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, рязанская область, рязанский район, николай любимов
В Рязанской области открылся ДК, построенный в рамках нацпроекта "Культура"
ДК, построенный в рамках нацпроекта "Культура", открылся в Рязанской области
РЯЗАНЬ, 1 дек - РИА Новости. Дом культуры, построенный в рамках национального проекта "Культура", открылся в селе Ровное Рязанского района, сообщает в среду правительство региона.
В церемонии открытия принял участие губернатор области Николай Любимов
. Глава региона отметил, что инициатива строительства дома культуры исходила от жителей села, и ее удалось быстро претворить в жизнь благодаря национальному проекту.
"Для нас, как и все другие нацпроекты, объект крайне важен. Для сельской местности он важен вдвойне. Старый ДК сгорел, люди просили о том, что нужно новое здание, потому что здесь реально есть, кому заниматься: много коллективов, 11 кружковых, которые выступают и на всероссийских конкурсах. Теперь в новом ДК созданы самые современные условия", – сказал Николай Любимов.
По словам губернатора, в ходе строительства была решена проблема с недобросовестным подрядчиком.
"Привлекли подрядчика другого, который качественно и в короткие сроки исполнил все обязательства. Молодцы, они применили более современные и качественные материалы, нежели было в свое время предусмотрено проектом 2011 года, все скорректировали. Уверен, что вложенные средства себя оправдают тем, что объект важен для людей и будет востребованным", – сказал глава региона.
На строительство дома культуры было выделено более 49 миллионов рублей, в основном федеральных средств. Николай Любимов осмотрел зрительный зал на 150 человек, где установлено современное оборудование, помещения для кружковых занятий, библиотеку, читальный зал.
Общаясь с журналистами, глава региона поделился дальнейшими планами по обновлению и укреплению материально-технической базы учреждений культуры в Рязанской области
.
"Будем помогать другим муниципальным образованиям. По нацпроекту "Культура" в области должно быть в ближайшее время построено минимум восемь новых ДК. Со следующего года начинается реализация еще одного проекта, поддержанного президентом, – это капремонт домов культуры в сельской местности. Должны отремонтировать не менее 36 таких учреждений в районах. Это обязательно будет сделано", – заявил Любимов.