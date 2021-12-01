https://ria.ru/20211201/putin-1761633558.html

Противостоять вызовам и угрозам можно только сообща, заявил Путин

Противостоять вызовам и угрозам можно только сообща, заявил Путин - РИА Новости, 01.12.2021

Противостоять вызовам и угрозам можно только сообща, заявил Путин

Эффективно противостоять вызовам и угрозам в мире можно только сообща, о чем свидетельствует борьба с пандемией, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:41

2021-12-01T13:41

2021-12-01T13:50

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Эффективно противостоять вызовам и угрозам в мире можно только сообща, о чем свидетельствует борьба с пандемией, заявил президент России Владимир Путин."Эффективно противостоять многочисленным вызовам и угрозам можно только совместными усилиями всего международного сообщества. Об этом постоянно напоминает ситуация, связанная с пандемией коронавируса. Коварная инфекция далеко не побеждена, и справиться с ней в одной отдельно взятой стране, конечно, не получится", - сказал Путин на церемонии вручения послами верительных грамот.

https://ria.ru/20211201/ryabkov-1761611889.html

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2021

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в мире, владимир путин