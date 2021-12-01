https://ria.ru/20211201/putin-1761633558.html
Противостоять вызовам и угрозам можно только сообща, заявил Путин
Противостоять вызовам и угрозам можно только сообща, заявил Путин - РИА Новости, 01.12.2021
Противостоять вызовам и угрозам можно только сообща, заявил Путин
Эффективно противостоять вызовам и угрозам в мире можно только сообща, о чем свидетельствует борьба с пандемией, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:41
2021-12-01T13:41
2021-12-01T13:50
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Эффективно противостоять вызовам и угрозам в мире можно только сообща, о чем свидетельствует борьба с пандемией, заявил президент России Владимир Путин."Эффективно противостоять многочисленным вызовам и угрозам можно только совместными усилиями всего международного сообщества. Об этом постоянно напоминает ситуация, связанная с пандемией коронавируса. Коварная инфекция далеко не побеждена, и справиться с ней в одной отдельно взятой стране, конечно, не получится", - сказал Путин на церемонии вручения послами верительных грамот.
https://ria.ru/20211201/ryabkov-1761611889.html
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в мире, владимир путин
13:41 01.12.2021 (обновлено: 13:50 01.12.2021)
Противостоять вызовам и угрозам можно только сообща, заявил Путин
Президент Путин: противостоять вызовам и угрозам в мире можно только сообща