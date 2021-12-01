https://ria.ru/20211201/putin-1761631306.html
Путин принимает верительные грамоты у иностранных послов
Путин принимает верительные грамоты у иностранных послов - РИА Новости, 01.12.2021
Путин принимает верительные грамоты у иностранных послов
Президент России Владимир Путин в среду принимает верительные грамоты у послов 20 стран, в том числе Австрии, Индии, Испании и Италии. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:33
2021-12-01T13:33
2021-12-01T13:33
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду принимает верительные грамоты у послов 20 стран, в том числе Австрии, Индии, Испании и Италии.Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.Верительные грамоты вручают послы Австрии, Словакии, Вьетнама, Нигерии, Гвинеи, Сомали, Ганы, Мавритании, Таджикистана, Мьянмы, Бразилии, Анголы, Италии, Шри-Ланки, Бенина, Эквадора, Панамы, республики Эль-Сальвадор, Испании и Индии.Верительная грамота - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя. Грамота содержит имя и титул (звание) отправителя и получателя, имя и ранг дипломатического представителя, просьбу "верить" последнему именно в качестве представителя данного государства.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, гвинея, италия, словакия, владимир путин
Путин принимает верительные грамоты у иностранных послов
Президент Путин принимает верительные грамоты у иностранных послов
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
в среду принимает верительные грамоты у послов 20 стран, в том числе Австрии, Индии, Испании и Италии.
Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
Верительные грамоты вручают послы Австрии, Словакии, Вьетнама, Нигерии, Гвинеи, Сомали, Ганы, Мавритании, Таджикистана, Мьянмы, Бразилии, Анголы, Италии, Шри-Ланки, Бенина, Эквадора, Панамы, республики Эль-Сальвадор, Испании и Индии.
Верительная грамота - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя. Грамота содержит имя и титул (звание) отправителя и получателя, имя и ранг дипломатического представителя, просьбу "верить" последнему именно в качестве представителя данного государства.