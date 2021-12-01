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В Британии заявили о планах противостоять России
В Британии заявили о планах противостоять России - РИА Новости, 01.12.2021
В Британии заявили о планах противостоять России
Глава МИД Британии Элизабет Трасс сообщила о намерении противостоять России, обвинив ее в "дестабилизирующем" поведении. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:12
2021-12-01T15:55
в мире
европа
великобритания
форин-офис
северный поток — 2
россия
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ЛОНДОН, 1 дек — РИА Новости. Глава МИД Британии Элизабет Трасс сообщила о намерении противостоять России, обвинив ее в "дестабилизирующем" поведении.Она написала статью для издания Daily Mail, в которой затронула сразу несколько тем, в том числе якобы планы Москвы по вторжению на Украину. Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с усилением, как они считают, "агрессивных действий" со стороны России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать."Вместе с нашими союзниками по НАТО мы ясно даем понять, что любое вторжение России в Украину было бы огромной стратегической ошибкой", — заявила Трасс.Она добавила, что Великобритания готова использовать все дипломатические и экономические рычаги, чтобы избежать подобного исхода, и что государство не будет "смотреть в другую сторону".Трасс также добавила, что НАТО — это именно "оборонительный альянс", и назвала ложью утверждения, что организация провоцирует Россию. При этом в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле подчеркивали, что страна ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Кроме того, британский министр обвинила Москву в ведении "кампании экономического принуждения" против европейских стран, используя их зависимость от российского газа. Далее она заявила о причастности России к миграционному кризису на польско-белорусской границе: по убеждению Трасс, страна "несет явную ответственность за то, чтобы сыграть свою роль в выходе из тупика".Москва ранее уже опровергала подобные обвинения. Президент Владимир Путин в ответ на них в ноябре призвал страны заниматься своими внутренними проблемами, а не перекладывать на других собственные вопросы.В своей статье Трасс не обошла вниманием и Западные Балканы, отметив, что Британия и ее союзники "противодействуют" якобы попыткам России "использовать напряженность в регионе"."Мы демонстрируем дипломатическое лидерство, объединяя партнеров по всему миру — в том числе через наше председательство в G7, — чтобы бросить вызов безответственному и дестабилизирующему поведению России", — добавила министр.Ранее пресс-секретарь премьера Великобритании уже обвинял Россию в том, что она якобы специально ограничивает поставки газа, чтобы заставить Евросоюз одобрить строительство "Северного потока — 2". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что Россия продает Европе столько топлива, сколько та покупает; если они, включая Великобританию, будут контрактовать больше, то прокачка увеличится, а мнение Лондона о ее специальном ограничении — это популизм.
https://ria.ru/20211201/tank-1761563833.html
https://ria.ru/20211124/ukraina-1760468254.html
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в мире, европа, великобритания, форин-офис, северный поток — 2, россия
13:12 01.12.2021 (обновлено: 15:55 01.12.2021)
 
В Британии заявили о планах противостоять России

Глава МИД Британии Трасс: Лондон будет противостоять "дестабилизирующему" поведению Москвы

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 1 дек — РИА Новости. Глава МИД Британии Элизабет Трасс сообщила о намерении противостоять России, обвинив ее в "дестабилизирующем" поведении.
Она написала статью для издания Daily Mail, в которой затронула сразу несколько тем, в том числе якобы планы Москвы по вторжению на Украину. Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с усилением, как они считают, "агрессивных действий" со стороны России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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"Вместе с нашими союзниками по НАТО мы ясно даем понять, что любое вторжение России в Украину было бы огромной стратегической ошибкой", — заявила Трасс.
Она добавила, что Великобритания готова использовать все дипломатические и экономические рычаги, чтобы избежать подобного исхода, и что государство не будет "смотреть в другую сторону".
Трасс также добавила, что НАТО — это именно "оборонительный альянс", и назвала ложью утверждения, что организация провоцирует Россию. При этом в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле подчеркивали, что страна ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, британский министр обвинила Москву в ведении "кампании экономического принуждения" против европейских стран, используя их зависимость от российского газа. Далее она заявила о причастности России к миграционному кризису на польско-белорусской границе: по убеждению Трасс, страна "несет явную ответственность за то, чтобы сыграть свою роль в выходе из тупика".
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Москва ранее уже опровергала подобные обвинения. Президент Владимир Путин в ответ на них в ноябре призвал страны заниматься своими внутренними проблемами, а не перекладывать на других собственные вопросы.
В своей статье Трасс не обошла вниманием и Западные Балканы, отметив, что Британия и ее союзники "противодействуют" якобы попыткам России "использовать напряженность в регионе".
"Мы демонстрируем дипломатическое лидерство, объединяя партнеров по всему миру — в том числе через наше председательство в G7, — чтобы бросить вызов безответственному и дестабилизирующему поведению России", — добавила министр.
Ранее пресс-секретарь премьера Великобритании уже обвинял Россию в том, что она якобы специально ограничивает поставки газа, чтобы заставить Евросоюз одобрить строительство "Северного потока — 2". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что Россия продает Европе столько топлива, сколько та покупает; если они, включая Великобританию, будут контрактовать больше, то прокачка увеличится, а мнение Лондона о ее специальном ограничении — это популизм.
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