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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211201/proshutinskaya-1761591336.html
Прошутинская вспомнила о жалобах Градского на здоровье
Прошутинская вспомнила о жалобах Градского на здоровье - РИА Новости, 01.12.2021
Прошутинская вспомнила о жалобах Градского на здоровье
Кира Прошутинская вспомнила о жалобах Александра Градского на здоровье. Звезды были друзьями и соседями по дачному поселку. Телеведущая рассказала, что у певца... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:12
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шоубиз
знаменитости
кира прошутинская
александр градский
шоу-бизнес
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Кира Прошутинская вспомнила о жалобах Александра Градского на здоровье. Звезды были друзьями и соседями по дачному поселку. Телеведущая рассказала, что у певца периодически поднималось давление, а также он много курил.В интервью порталу StarHit Кира добавила, что музыкант мог наплевательски относиться к своему внешнему виду, но в работе он был перфекционистом.Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. 1 декабря музыканта похоронят на Ваганьковском кладбище.
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знаменитости, кира прошутинская, александр градский, шоу-бизнес, умер александр градский
11:12 01.12.2021
 
Прошутинская вспомнила о жалобах Градского на здоровье

Прошутинская вспомнила о жалобах Градского на давление и больные ноги

© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкТелеведущая Кира Прошутинская
Телеведущая Кира Прошутинская - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Александр Уткин
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Кира Прошутинская вспомнила о жалобах Александра Градского на здоровье. Звезды были друзьями и соседями по дачному поселку. Телеведущая рассказала, что у певца периодически поднималось давление, а также он много курил.

"На здоровье он периодически жаловался. Лишний вес давил на ноги — они у него страшно болели уже давно, еще с 2010-х, из-за этого поднималось давление. Но он не любил лечиться и очень много курил", – рассказала Прошутинская.

В интервью порталу StarHit Кира добавила, что музыкант мог наплевательски относиться к своему внешнему виду, но в работе он был перфекционистом.

"Он плевал на все — на свою одежду, на то, как выглядит, как на него смотрят. Только в том, что касается музыки, был страшным перфекционистом, каждую ноту выверял! И так чувствовал, так ценил талант", – заключила Прошутинская.

Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. 1 декабря музыканта похоронят на Ваганьковском кладбище.
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