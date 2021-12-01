https://ria.ru/20211201/proshutinskaya-1761591336.html

Прошутинская вспомнила о жалобах Градского на здоровье

Прошутинская вспомнила о жалобах Градского на здоровье - РИА Новости, 01.12.2021

Прошутинская вспомнила о жалобах Градского на здоровье

Кира Прошутинская вспомнила о жалобах Александра Градского на здоровье. Звезды были друзьями и соседями по дачному поселку. Телеведущая рассказала, что у певца... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T11:12

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Кира Прошутинская вспомнила о жалобах Александра Градского на здоровье. Звезды были друзьями и соседями по дачному поселку. Телеведущая рассказала, что у певца периодически поднималось давление, а также он много курил.В интервью порталу StarHit Кира добавила, что музыкант мог наплевательски относиться к своему внешнему виду, но в работе он был перфекционистом.Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. 1 декабря музыканта похоронят на Ваганьковском кладбище.

https://ria.ru/20211130/aksyuta-1761406256.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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