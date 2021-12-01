https://ria.ru/20211201/pandemiya-1761631790.html

Путин о пандемии: когда-то должны ее победить

Путин о пандемии: когда-то должны ее победить - РИА Новости, 01.12.2021

Путин о пандемии: когда-то должны ее победить

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что когда-нибудь пандемию коронавируса удастся победить, и жизнь вернется в нормальное русло. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:35

2021-12-01T13:35

2021-12-01T14:03

распространение коронавируса

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что когда-нибудь пандемию коронавируса удастся победить, и жизнь вернется в нормальное русло."Хотел бы выразить уверенность, что ваша профессиональная деятельность в России будет насыщена интересными встречами, мероприятиями, контактами. Ну, когда-нибудь эта зараза (коронавирус - ред.) должна нас оставить, когда-то мы ее должны победить и жизнь должна вернуться в нормальное русло. Хотел бы выразить надежду, что у вас будет возможность для деловых поездок, путешествий по нашей огромной стране, для знакомства с ее многонациональным народом, разнообразными религиями, богатой историей и культурой", - сказал Путин на церемонии вручения послами верительных грамот.

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2021

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