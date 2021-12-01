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Путин о пандемии: когда-то должны ее победить
Путин о пандемии: когда-то должны ее победить - РИА Новости, 01.12.2021
Путин о пандемии: когда-то должны ее победить
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что когда-нибудь пандемию коронавируса удастся победить, и жизнь вернется в нормальное русло. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:35
2021-12-01T13:35
2021-12-01T14:03
распространение коронавируса
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владимир путин
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что когда-нибудь пандемию коронавируса удастся победить, и жизнь вернется в нормальное русло."Хотел бы выразить уверенность, что ваша профессиональная деятельность в России будет насыщена интересными встречами, мероприятиями, контактами. Ну, когда-нибудь эта зараза (коронавирус - ред.) должна нас оставить, когда-то мы ее должны победить и жизнь должна вернуться в нормальное русло. Хотел бы выразить надежду, что у вас будет возможность для деловых поездок, путешествий по нашей огромной стране, для знакомства с ее многонациональным народом, разнообразными религиями, богатой историей и культурой", - сказал Путин на церемонии вручения послами верительных грамот.
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РИА Новости
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13:35 01.12.2021 (обновлено: 14:03 01.12.2021)
Путин о пандемии: когда-то должны ее победить
Путин о пандемии: когда-то должны ее победить, и жизнь вернется в нормальное русло