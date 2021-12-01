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Медведев: пандемия COVID-19 вскрыла неустойчивость принципов глобализации
Медведев: пандемия COVID-19 вскрыла неустойчивость принципов глобализации - РИА Новости, 01.12.2021
Медведев: пандемия COVID-19 вскрыла неустойчивость принципов глобализации
Кризис, связанный с пандемией коронавирусной инфекции, показал, что принципы глобализации оказались не вполне устойчивыми, ряд стран ведут негативную кампанию и РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:30
2021-12-01T11:30
2021-12-01T11:51
распространение коронавируса
в мире
единая россия
дмитрий медведев
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Кризис, связанный с пандемией коронавирусной инфекции, показал, что принципы глобализации оказались не вполне устойчивыми, ряд стран ведут негативную кампанию и отказываются помогать в сложных ситуациях, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Число жертв и пострадавших исчисляется уже десятками миллионов. Казалось бы, приверженность всех стран таким ценностям, как солидарность и гуманизм, должна была в этот период максимально усилиться. Однако кризис COVID показал, что принципы глобализации которые формировались последние десятилетия, в этом смысле оказались не вполне устойчивыми. Мы видим, как отдельные страны ведут негативную информационную кампанию против других стран, отказываются помогать в той или иной сложности ситуации", - сказал Медведев в ходе международной межпартийной видеоконференции "Единой России" "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение"."К сожалению, хочу также отметить, что далеко не все наши коллеги, которые занимаются политической деятельностью, готовы противостоять вызовам и угрозам на принципах взаимного уважения, учета интересов друг друга. Есть страны, которые пытались и пытаются навязывать другим свои представления о справедливом мироустройстве", - сказал он, выступая на международной межпартийной видеоконференции "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение".Медведев добавил, что некоторые пытаются учить другие страны демократии, как нужно выстраивать свои политическую и правовую системы.Он отметил, что в мире должны действовать принципы равной и неделимой безопасности.Партия "Единая Россия" в среду отмечает свой 20-летний юбилей с момента основания.
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в мире, единая россия, дмитрий медведев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:30 01.12.2021 (обновлено: 11:51 01.12.2021)
Медведев: пандемия COVID-19 вскрыла неустойчивость принципов глобализации
Председатель ЕР Медведев: пандемия COVID-19 вскрыла неустойчивость принципов глобализации
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Кризис, связанный с пандемией коронавирусной инфекции, показал, что принципы глобализации оказались не вполне устойчивыми, ряд стран ведут негативную кампанию и отказываются помогать в сложных ситуациях, заявил председатель партии "Единая Россия
" Дмитрий Медведев
.
"Число жертв и пострадавших исчисляется уже десятками миллионов. Казалось бы, приверженность всех стран таким ценностям, как солидарность и гуманизм, должна была в этот период максимально усилиться. Однако кризис COVID показал, что принципы глобализации которые формировались последние десятилетия, в этом смысле оказались не вполне устойчивыми. Мы видим, как отдельные страны ведут негативную информационную кампанию против других стран, отказываются помогать в той или иной сложности ситуации", - сказал Медведев в ходе международной межпартийной видеоконференции "Единой России" "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение".
"К сожалению, хочу также отметить, что далеко не все наши коллеги, которые занимаются политической деятельностью, готовы противостоять вызовам и угрозам на принципах взаимного уважения, учета интересов друг друга. Есть страны, которые пытались и пытаются навязывать другим свои представления о справедливом мироустройстве", - сказал он, выступая на международной межпартийной видеоконференции "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение".
Медведев добавил, что некоторые пытаются учить другие страны демократии, как нужно выстраивать свои политическую и правовую системы.
"В результате этого – вмешиваться в дела суверенных государств. Это и раньше происходило, но особенно печально, что это происходит в период, когда мир столкнулся с такой страшной угрозой. Нередко это приводит к полнейшему хаосу, обрекает на страдания отдельные страны и народы", - сказал председатель партии.
Он отметил, что в мире должны действовать принципы равной и неделимой безопасности.
Партия "Единая Россия" в среду отмечает свой 20-летний юбилей с момента основания.