https://ria.ru/20211201/pandemiya-1761598848.html

Медведев: пандемия COVID-19 вскрыла неустойчивость принципов глобализации

Медведев: пандемия COVID-19 вскрыла неустойчивость принципов глобализации - РИА Новости, 01.12.2021

Медведев: пандемия COVID-19 вскрыла неустойчивость принципов глобализации

Кризис, связанный с пандемией коронавирусной инфекции, показал, что принципы глобализации оказались не вполне устойчивыми, ряд стран ведут негативную кампанию и РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T11:30

2021-12-01T11:30

2021-12-01T11:51

распространение коронавируса

в мире

единая россия

дмитрий медведев

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Кризис, связанный с пандемией коронавирусной инфекции, показал, что принципы глобализации оказались не вполне устойчивыми, ряд стран ведут негативную кампанию и отказываются помогать в сложных ситуациях, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Число жертв и пострадавших исчисляется уже десятками миллионов. Казалось бы, приверженность всех стран таким ценностям, как солидарность и гуманизм, должна была в этот период максимально усилиться. Однако кризис COVID показал, что принципы глобализации которые формировались последние десятилетия, в этом смысле оказались не вполне устойчивыми. Мы видим, как отдельные страны ведут негативную информационную кампанию против других стран, отказываются помогать в той или иной сложности ситуации", - сказал Медведев в ходе международной межпартийной видеоконференции "Единой России" "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение"."К сожалению, хочу также отметить, что далеко не все наши коллеги, которые занимаются политической деятельностью, готовы противостоять вызовам и угрозам на принципах взаимного уважения, учета интересов друг друга. Есть страны, которые пытались и пытаются навязывать другим свои представления о справедливом мироустройстве", - сказал он, выступая на международной межпартийной видеоконференции "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение".Медведев добавил, что некоторые пытаются учить другие страны демократии, как нужно выстраивать свои политическую и правовую системы.Он отметил, что в мире должны действовать принципы равной и неделимой безопасности.Партия "Единая Россия" в среду отмечает свой 20-летний юбилей с момента основания.

https://ria.ru/20211201/amerika-1761590904.html

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в мире, единая россия, дмитрий медведев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии